Žene u Srbiji ovaj cvet obožavaju, a idealna je biljka za jesen i zimu

Dan i noć krasi bašte i terase mnogih u Srbiji, a pored njene lepote razlog leži i u tome što ne spada u kategoriju zahtevnih biljaka, a izuzetno su otporne na niske temperature.

Odlikuju ih raznobojni cvetovi, srcolikog oblika. Mogu da budu jednogodišnje, dvogodišnje ili kratkotrajne višegodišnje biljke u zavisnosti od vrste i vremena kada ste je posadili. Visine su od 10 do 30 cm. Najčešće cvetaju u periodu od maja do septembra, ali pošto su veoma otporne na niske temperature, njihovi cvetovi mogu da traju i do kasne zime.

Nega biljke dan i noć

Svetlost

Biljka dan i noć će cvetati na punom suncu, ali će ostati svežeg izgleda i duže će cvetati ako se uzgaja u delimičnoj senci.

Zemljište

Nisu izbirljive biljke, a najbolje će rasti na rastresitom zemljištu sa blago kiselim pH (6,0 do 6,2).

Zalivanje biljke dan i noć

Redovno zalivanje će im pomoći da zadrže cvetove malo duže, ali opet ne treba očekivati da će cvetovi da traju tokom cele sezone. Više vole vlažno, ali ne mokro tlo. Obavezno koristite saksije sa drenažnim rupama ili ako će biti u zemlji uverite se da je zemljište dobro drenirano, pišu Novosti.

