Zidovi će biti kao sveže okrečeni: Ova 3 sastojka iz kuhinje brišu i najtvrdokornije fleke

Fleke na zidovima nestaju bez krečenja i bez oštećenja boje. Uzmite sodu, hidrogen i još jedan trik koji menja sve!

Fleke na zidovima pojavljuju se brže nego što stignete da ih primetite. Tragovi prstiju oko prekidača, masnoća iz kuhinje, dečji crteži flomasterom, otisci đonova kod ulaznih vrata. Poludisperzivne i mat boje upijaju masnoću i prašinu kao sunđer, pa je dovoljno jedno cvrčanje tiganja bez aspiratora i zid već menja nijansu.

Žućkasti tragovi i sivilo oko kvaka nastaju od čestica iz vazduha pomešanih sa uljem sa kože.

Većina ljudi odmah poseže za valjkom i kantom boje – a postoji pametniji način.

Tri kuhinjska sastojka koja brišu fleke na zidovima

Stari trik koji prenose generacije domaćica zasniva se na sodi bikarboni. Dve kašike sode pomešajte sa malo vode dok ne dobijete gustu pastu nalik pavlaci.

Mekanom krpom nanesite je na fleku, sačekajte oko minut i krećite lagano u krug. Tragovi sa zida nestaju, a boja ostaje netaknuta.

Korisnici na forumima najviše hvale rezultate baš na svetlim zidovima.

Za tvrdokornije slučajeve, masne i žute mrlje koje su dugo stajale, dodajte kap tečnosti za sudove i malo hidrogena. Ova smeša razgrađuje masnoću i posvetljuje tamne tragove. Koristite je isključivo u tankom sloju i bez trljanja.

Greška koju skoro svi prave kod čišćenja zidova

Agresivno ribanje grubim sunđerom je najbrži način da od jedne fleke napravite tri. Skida se boja, ostaje svetlija površina i zid izgleda gore nego pre čišćenja.

Zato pravila idu ovim redom:

koristite isključivo mekanu krpu od mikrofibera,

radite blagim kružnim pokretima, bez pritiska,

čistite od ivice mrlje ka centru, nikad obrnuto,

posle tretmana prebrišite suvom krpom.

Šta još pomaže protiv mrlja na zidu

Vlažne maramice za čišćenje doma odlično rade na svežim tragovima prstiju oko prekidača i kvaka. Za sitne tragove sa zida probajte blago razblažen omekšivač za veš. Ostavlja prijatan miris i ne oštećuje disperziju.

Beli sunđer od melamina može da pomogne kod tragova flomastera, ali pažljivo. Ako pritisnete jače, skinuće i sloj boje zajedno sa mrljom.

Bonus trik koji se retko spominje – kreda

Belom školskom kredom prevucite preko sveže masne mrlje. Sačekajte petnaestak minuta da kreda upije ulje, pa tek onda nanesite pastu od sode. Rezultat je primetno bolji nego kada pasta ide direktno na masnoću.

Pre nego što krenete, jedno pravilo

Svako sredstvo prvo testirajte na manje vidljivom delu zida, iza vrata, iza zavese ili ispod police.

Sačekajte da se osuši pa tek onda pređite na vidno mesto. Različite boje različito reaguju, a nijansa može da se promeni ako sredstvo skine tanki gornji sloj disperzije.

Da li soda bikarbona oštećuje disperziju na zidu?

Ne oštećuje ako je nanesete kao paštu i ne trljate grubo. Uvek prvo isprobajte na skrivenom delu zida.

Kako skinuti flomaster sa zida bez krečenja?

Pokušajte sa belim melaminskim sunđerom uz minimalan pritisak. Ako ne uspe, probajte pastu od sode bikarbone i kap deterdženta.

Mogu li vlažne maramice da skinu masne fleke na zidovima?

Skidaju samo sveže tragove. Za stare masne mrlje neophodna je kombinacija sode, deterdženta i nekoliko kapi hidrogena.

