Zidovi će vam biti kao tek okrečeni: Ova 3 sastojka iz kuhinje provereno brišu svaku fleku

Fleke sa zida ne moraju da znače krečenje. Tri sastojka iz kuhinje vraćaju zidovima izgled sveže boje - probajte još danas!

Tragovi prstiju, masnoća iz kuhinje, dečji crteži i otisci obuće – fleke sa zida pojavljuju se brže nego što stignete da primetite. Zidne boje, naročito poludisperzivne i mat varijante, upijaju masnoću i prašinu kao sunđer.

Dovoljno je nekoliko dodira prljavim prstima oko prekidača, jedno cvrčanje tiganja bez aspiratora, ili trenutak nepažnje dok dete drži flomaster. Tamne mrlje, žućkasti tragovi i sivilo oko vrata – sve to nastaje kombinacijom čestica iz vazduha i ulja sa kože.

Mnogi odmah posegnu za valjkom i kantom boje, ubeđeni da drugog izlaza nema.

Iskusne domaćice imaju drugačiji pristup – tri sastojka koje već imate u kuhinji mogu da vrate zidovima izgled sveže okrečene površine.

Tri kuhinjska sastojka koja brišu mrlje sa zidova

Osnovni trik koji preporučuju generacije domaćica zasniva se na sodi bikarboni. Dve kašike sode pomešajte sa malo vode dok ne dobijete gustu pastu nalik pavlaci.

Mekanom belom krpom nanesite je na fleku, sačekajte oko minut i lagano kružite.

Tragovi sa zida nestaju, a boja ostaje netaknuta. Na forumima korisnici najviše hvale rezultate baš na svetlim zidovima.

Za tvrdokornije mrlje – masne, žute ili one koje su dugo stajale – dodajte kap tečnosti za sudove i malo hidrogena.

Ova kombinacija razgrađuje masnoću i posvetljuje tamne tragove, a koristi se isključivo u tankom sloju i bez trljanja.

Greška koju gotovo svi prave kod čišćenja zidova

Agresivno ribanje grubim sunđerom je najsigurniji put da od jedne mrlje napravite tri. Skida se boja, ostaje svetlija površina i zid izgleda gore nego pre čišćenja.

Umesto toga:

Koristite isključivo mekanu belu krpu od mikrofibera

Radite blagim kružnim pokretima, bez pritiska

Čistite od ivice mrlje ka centru, nikad obrnuto

Posle tretmana prebrišite suvom krpom da se vlaga ne upije

Šta još pomaže protiv mrlja na zidovima

Vlažne maramice za čišćenje doma odlično rade na svežim tragovima prstiju oko prekidača i kvaka. Za sitne fleke sa zida probajte blago razblažen omekšivač za veš – ostavlja prijatan miris i ne oštećuje disperziju.

Beli sunđer od melamina može da pomogne kod tragova flomastera, ali ga koristite oprezno jer skida i sloj boje ako pritisnete jače.

Bonus trik koji se retko spominje: kreda.

Belom školskom kredom prevucite preko sveže masne mrlje, sačekajte petnaestak minuta da upije ulje, pa onda nanesite pastu od sode. Rezultat je primetno bolji nego kada pasta ide direktno na masnoću.

Pre nego što počnete – jedno pravilo

Svako sredstvo testirajte na manjem, manje vidljivom delu zida – iza vrata, iza zavese, ispod police. Sačekajte da se osuši i tek onda krenite na vidno mesto.

Različite boje različito reaguju, a nijansa može da se promeni ako sredstvo skine tanki gornji sloj.

