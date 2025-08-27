Živi otrov, a svi ga drže u frižideru: Niste ni svesni šta sve ova stvar može da uradi

Koliko često korisitite ovakav tip posuda za čuvanje hrane?

Posude za poneti, ostaci i druge posude za skladištenje hrane su zgodne kada želite da hrana ostane sveža. Ali ono što koristite može da sadrži najotrovniju stvar u vašem frižideru – bisfenol A.

Hemikalija je poznata kao BPA. Kompanije su ovu hemikaliju počele da koriste još 1960-ih u proizvodnji plastičnih materijala. Jedan od njih je popularni Tuppervare, koji proizvodi flaše za vodu i druge plastične predmete.

Takođe se može koristiti za „premazivanje unutrašnjosti metalnih proizvoda, kao što su konzerve za hranu, vrhovi flaša i vodovi za vodu“, prema klinici Mejo.

Kada hrana dođe u kontakt sa plastikom, metalom ili nekim drugim materijalom, postoji šansa da će pokupiti deo hemikalije BPA. Iako američka Uprava za hranu i lekove (FDA) proverava hranu pre nego što ona krene u prodaju, kažu da je mala količina bezbedna za konzumiranje.

Međutim, 2012. i 2013. godine, FDA je izmenila propise u vezi sa polikarbonatnim smolama na bazi BPA u određenim plastičnim proizvodima. Ovo uključuje flašice za bebe, čaše za piće, formulu i druge posude za hranu za bebe. Ali to nisu uradili iz bezbednosnih razloga.

Promene su napravljene jer je „ta upotreba trajno i potpuno napuštena“, navodi FDA. Ako su nerođene bebe, novorođenčad i deca izloženi hemijskom BPA, to može uticati na prostatu i mozak, prema Klinici Mejo. Međutim, istraživanje kaže da može postojati veza između konzumiranja hemikalije BPA i povećanja krvnog pritiska kod odraslih.

Lekari sa Harvarda sugerišu da treba da budete oprezni sa konzumiranjem ove hemikalije i da je poželjno jesti više sveže hrane umesto konzervirane. Takođe, kupite flaše za vodu i posude za hranu bez BPA.

Izbegavajte da stavljate plastiku u mikrotalasnu pećnicu ili mašinu za pranje sudova, „jer toplota može da je razgradi tokom vremena i dozvoli BPA da prodre u hranu“, kaže klinika Mejo.

Osim toga, postoje i drugi materijali koji ne sadrže otrovne supstance, poput stakla, nerđajućeg čelika i porculana, piše Eat this, a prenosi N1.

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com