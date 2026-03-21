Zmije se plaše jedino ovoga: Samo ga stavite u dvorište, pobeći će glavom bez obzira

Ako se bojite ili ih viđate blizu kuće, postoji jednostavno i prirodno rešenje. Posadite ove biljke. Zmije se plaše njihovog mirisa i obilaze ga u širokom luku.

Iako je danas opštepoznato da su zmije korisne za ekosistem i da nisu agresivne, i dalje postoji mnogo mitova o njima. Zbog toga su zmije su često nepoželjni gosti na našim imanjima. Uređenje samog terena, odnosno staništa je relativno jednostavan način da se smanji mogućnost nastanjenja u vašoj bašti.

Većina zmija bira hladna, vlažna i mračna staništa, kao što su gomila, drva, dasaka ili gusti grmovi ili visoka trava. Naime, ista ova mesta rado biraju miševi i glodari.

Šta preduzeti da zmije ne dolaze u dvorište

Kako bi smanjili mogućnost pojave zmija otklonite potencijalna skrovišta i za grabljivicu i za lovinu.

Redovno kosite travnjak i kratite živu ogradu pogotovu onu koja raste blizu tla. Naslažite kamenje i drvo za ogrev dalje od bašte i kuće, a još idealnije bi bilo na policama. Takođe, hranu za ljubimce držite u zatvorenim kontejnerima.

Ako je vaše dvorište ili bašta sklono zmijama, razmislite o izmenama koje će odvratiti ove štetočine od ulaska. Redovno se bavite baštom kako biste uklonili sve privlačne zmije kao što su ostaci, rupe i rast.

Skratite travu da biste eliminisali skrovišta za zmije. Razmislite o postavljanju ograde otporne na zmije od čelične mreže, plastične folije ili mreže za hvatanje. Ako instalirate ogradu, uverite se da je u ravni sa zemljom i pod uglom ka spolja i da je visoka najmanje 100ak cm i duboka oko 120 cm.

Koristite materijale koji zmijama otežavaju klizanje po njima, poput listova božikovine, šišarki, ljuske jajeta i šljunka.

Možda bi bilo dobro i da razmislite o sadnji biljaka koje odbijaju zmije koje pružaju prirodno sredstvo odvraćanja. Neki uobičajeni primeri uključuju neven, limunsku travu i pelin. Zmije se plaše mirisa ovih biljaka.

(Espreso/Agromedia.rs)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com