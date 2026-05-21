Zmije prvo tu dolaze i kriju se, a niko ni ne sumnja: Proverite ovo skriveno mesto u kući

Zmije u kući se najčešće kriju na mestu koje svi zaboravljaju. Saznajte zašto biraju ovaj ugao u kuhinji i kako da ih odmah oterate.

Dolazak toplijih dana donosi ozbiljan rizik da se zmije u kući pojave tamo gde ih niko ne očekuje.

Ovi gmizavci ne traže sukob sa ljudima, već operaterski biraju mrak, vlagu i konstantan izvor toplote.

Mesto koje retko ko detaljno proverava, a pruža im idealno utočište tokom proleća, jeste uzani prostor iza frižidera i zamrzivača.

Zašto zmije u kući biraju baš prostor iza kuhinjskih aparata

Kondenzator frižidera radi neprekidno i emituje stalnu toplotu koja je hladnokrvnim životinjama neophodna za varenje hrane.

Iza bele tehnike se često skuplja kondenzacija sa zidova, što ovim gmizavcima obezbeđuje preko potreban izvor vode.

Takođe, kuhinjski aparati pružaju savršen zaklon od promaje i svetlosti, pa se tu osećaju potpuno bezbedno.

Kako da prepoznate da se gmizavac uvukao u vaš dom

Prvi i najsigurniji znak koji iskusni hvatači zmija traže jeste svučena košuljica (svlak) u uglovima iza kuhinjskih elemenata.

Obratite pažnju na neobično šuškanje plastičnih kesa ili ambalaže iza frižidera koje se čuje isključivo noću.

Ako sumnjate na neželjenog gosta, pospite malo običnog dečijeg pudera oko aparata i ujutru potražite vijugave tragove u prahu.

Najbolji načini da zaštitite svoj dom od neželjenih gostiju

Pomerite teške aparate jednom mesečno i detaljno očistite pod i zidove od mrvica hrane koje privlače miševe.

Sve otvore oko cevi za sudoperu i vertikale morate trajno zatvoriti gipsom ili čeličnom žicom, jer pur penu miševi lako progrizu.

Dvorišne zidove i prostor oko ulaznih vrata redovno čistite od gomila dasaka i starog crepa koji služe kao usputne stanice gmizavcima.

SAVET Zmije se u zatvorenom prostoru uvek kreću isključivo uz same ivice zidova, jer se tako osećaju zaštićeno. Postavite profesionalne lepljive podloge za glodare tik uz bočne ivice frižidera – to je najsigurniji način da locirate i bezbedno zadržite gmizavca pre nego što uđe dublje u stan.

Kako izbaciti zmiju iz kuće na bezbedan način

Nemojte praviti nagle pokrete i nikada ne isključujte frižider iz struje naglo jer zvuk gašenja motora može da je preplaši i izazove odbrambeni napad.

Širom otvorite vrata koja vode direktno u dvorište i dugačkim štapom ili metlom lagano tapkajte po podu iza nje da je usmerite ka izlazu.

Ukoliko se životinja uvukla u samu rešetku aparata, odmah kontaktirajte lokalno udruženje za zaštitu životinja ili stručnog hvatača umesto opštih službi.

Šta privlači zmije u kući i stanovima

Privlači ih isključivo miris potencijalnog plena, pre svega miševa, pacova i krupnih insekata.

Stari, nefunkcionalni ventilacioni otvori bez zaštitne mrežice najčešći su autoput kojim ovi gmizavci ulaze u stanove.

Takođe, ostavljanje podignutih komarnika na prozorima u prizemlju tokom večernjih sati otvara im direktan ulaz u dom.

