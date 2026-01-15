Znate li čemu služi misteriozna bordura na peškirima? Odgovor je zapalio internet!

Misteriozna bordura na peškirima je još jedna naizgled bezazlena stvar koja je zapalila je internet i izazvala debatu

Još jedna naizgled bezazlena tema zapalila je internet i izazvala debatu na društvenim medijima. A, ljudi jednostavno ne mogu da se dogovore.

Internet nam je doneo bezbroj zabavnih diskusija o svemu i svačemu, a ovoga puta u centru pažnje je običan kućni predmet: peškir. Tačnije, „čudna“ traka ili bordura na njenom kraju, piše LADBible.

Softverski inženjer Nejt Mekgrejdi u kompaniji X postavio je pitanje koje su se mnogi možda zapitali, ali se nisu usuđivali da kažu naglas: „Koja je svrha ove čudne veze na kraju peškira“, pa čak i sarkastično zaključio: „Uveren sam da je tu samo da se skupi i spreči da se peškir lepo složi, pa ćete morati da kupite drugi peškir“.

Foto: x.com/@natemcgrady

Naravno, internet nije razočarao duhovitim odgovorima: „Svrha je da me nervira i učini da se osećam zahvalno za drugu stranu peškira koja zapravo upija vodu“, piše jedan, dok drugi dodaje: „To je prevara industrije peškira da ukrade dragocenu mekoću iz naših života! Vratite nam naše meke peškire!“

Praktični odgovori s interneta

Neki su ponudili praktičnije teorije: „To je da razlikujete vrh od dna da ne obrišete lice na istom mestu kao i zadnjicu“, piše neko, a zatim nastavlja: ​​„Obrišite za…cu ispod linije i sve ostalo iznad nje. Logično, zar ne?“

Međutim, istina je daleko jednostavnija. Ova traka se zove „dobby border“ i zapravo ima vrlo praktičnu svrhu. Kako objašnjavaju korisnici (i stručnjaci iz industrije peškira), održava strukturu peškira i sprečava uvrtanje, pomaže pri savijanju, jača tkaninu i smanjuje habanje, dodaje dekorativni detalj i zbog čvršćeg tkanja je manje upijajući deo peškira.

Čak se i američki veletrgovac peškirima Towel Hub pridružio debati, potvrđujući da dobby hem poboljšava izdržljivost i upijanje. Takođe, daje peškirima profesionalan izgled. Zaključak? Ako želite da nastavite da koristite liniju ili bordur kao pregradu za različite delove tela – slobodno! Ali sada barem znate njegovu pravu svrhu.

(Večernji list)

