Znate li da krtice jedino ovo ne podnose: U rupu im stavi jednu stvar i ima da beže odmah

San svakoga ko ima kuću jeste veliko dvorište ili uređena bašta u kojima će uživati zajedno sa porodicom i prijateljima. Rad u njoj zahteva vreme i resurse, ali idiličan prizor u kojem ćete uživati vredan je svakog truda.

Ipak, stvari nisu uvek tako sjajne i nažalost dvorište ne možemo uvek zateći u onom izdanju kako ga ostavimo i uredimo. Nema gore slike od te kada ujutru vidite raskopano dvorište sa brežuljcima. Ova scena se ne mora dogoditi u vašem dužem odsustvu od kuće, to može biti i preko noći. Naravno, jasno vam je da su u pitanju krtice.

Šta su krtice i da li ih treba uništavati?

Za sve one koji nemaju predstavu o kakvoj životinji je reč, ona je najsličnija slepom psu i živi ispod zemlje. Krtice su duge između 6 i 8 cm i imaju baršunasto crno krzno. Žive tokom cele godine ispod zemlje i karakteristične su po neumornom kopanju zemlje, a najčešće su aktivne tokom vlažnih meseci.

Iako ih mnogi smatraju štetočinama, treba znati da su ove životinje ekološki veoma korisne i da ih ne treba uništavati, već proterati sa svog imanja. One su po prirodi mesožderi i hrane se insektima i glistama i zbog toga od njih imate više koristi nego štete.

Na koji način ih proterati?

Iako će vam mnogi stručnjaci na polju deratizacije preporučiti razne repelente, mamce i ultrazvučne talase za rasterivanje ovih štetočina, s obzirom na to da su ugrožena vrsta, postoje i ekološki načini pomoću kojih ih se možete rešiti. Većinu njih imate kod kuće pa jedino što vam preostaje je da se naoružate strpljenjem i primenite sledeće metode.

Plastična flaša

Presecite plastičnu bocu od soka makazama napola i sklonite čep. Tako sa grlom prema dole stavite bocu u krtičnjak. Krtice će pobeći jer će flaše proizvoditi zvuk nakon duvanja vetra, koji ih iritira.

Vata

Možda ste mislili da je ona predviđena samo za čišćenje i ličnu upotrebu, međutim vata natopljena limunovim sokom može biti odlični eliminator krtica. Stavite je u rupu i one će zbog mirisa limuna kojeg ne podnose, brzo pobeći.

Smesa od surutke i mlaćenice

Ovaj napitak pravi se od 3/4 surutke i 1/4 mlaćenice. Mlaćenica je najsličnija jogurtu i dobija se od mleka koje je ostalo nakon izrade putera. Ta smesa se sipa u zemlju i u nedostatku kiseonika, imaće jak miris koji će oterati krtice sa tog mesta.

Ricinusovo ulje

Iako je odlično na polju lepote, mnogi stručnjaci će vam reći da kao bazu koriste isto ricinusovo ulje za tretiranje ovih štetočina, a to se pokazalo efikasnim jer krtice ne podnose miris ovog ulja. Tri kašike ricinusovog ulja rastvorene u litar vode će učiniti čudo. Prospite tu vodu na krtičnjake i one će se razbežati.

Pas

Ukoliko ne želite da ih vaš pas lovi, možete od psećih dlaka napraviti kuglice koje ćete spustiti u rupu. To će ih vrlo brzo rasterati.

Pored ovih metoda na stranicama za poljoprivredu i baštovanstvo, preporučuju tretiranje ovih životinja sadnjom određenih biljaka poput luka i pasulja jer njihov miris krtice ne podnose. Takođe, iz kuhinje vam mogu dobro doći cimet, biber, ljuta paprika ili ustajala riba od kojih se ove životinje zgražavaju, pa će nestati sa vašeg imanja.

Uglavnom, važno je naoružati se strpljenjem kada krenete u borbu sa njima, nakon štete koju su vam pričinile. Jer osim toga što ih želite daleko od svoje bašte ili voćnjaka, morate dovesti u prethodno stanje svoj vrt, a tu ima posla.

