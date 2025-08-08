Znate li da postoji pravilan način puštanja vode, prema nauci: Bićete iznenađeni

Ispiranje WC šolje nakon obavljanja nužde deluje kao rutina, ali naučna istraživanja otkrivaju da mali detalji mogu uticati na širenje bakterija i higijenu celog doma.

Pravilno zatvaranje poklopca pre ispiranja

Ispuštanje vode uz podignutu dasku izaziva prskanje nevidljivih kapi kontaminirane vodom i fekalijama koje mogu putovati i do 1,8 metara od šolje. Centers for Disease Control and Prevention (CDC) upozorava da ova “gomila kapljica” širi bakterije po vazduhu i okolnim površinama, što povećava rizik od kontaminacije. Zatvaranje poklopca pre puštanja vode drastično smanjuje širenje mikroba u kupatilu.

Redovno čišćenje i dezinfekcija

Studija objavljena 2011. godine u časopisu Applied and Environmental Microbiology ukazala je da ispiranje nakon obavljanja nužde može taložiti značajnu količinu bakterija na površinama poput lavaboa i kvaka, zbog čega je neophodno redovno i temeljno čišćenje. Preporuka stručnjaka Cleveland Clinic jeste da se kupatilo, uključujući WC šolju, dasku, kvake i slavine, čisti najmanje jednom nedeljno jakim sredstvima za dezinfekciju.

