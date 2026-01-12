Znate li šta se dogodi kada stavite vlažnu maramicu u mašinu za pranje veša: Ovaj trik ćete koristiti stalno

Vlažne maramice će se mešati i kupiti sve dlake i dlačice iz odeće. Stavite novu maramicu u mašinu za pranje veša.

Rezultati će biti vidljivi odmah i zaista će premašiti očekivanja. Odličan trik za poboljšanje rezultata pranja, samo stavite vlažnu maramicu u mašinu za pranje veša.

Da li ste znali da prosečna osoba provede oko četiri sata nedeljno perući veš?

Verujemo da ste zapanjeni ovim podatkom jer današnje mašine za pranje veša praktično sve rade same. Ali ponekad im je potrebna vaša pomoć. Na sreću, imam savršen trik da poboljšate rezultate vašeg pranja.

Ovaj način pranja posebno će koristiti vlasnicima kućnih ljubimaca, kao i onima koji imaju puno tamne odeće. Podrazumeva se stavljanje vlažne maramice u mašinu za pranje veša pre punjenja. Rezultati će biti vidljivi odmah i zaista će premašiti očekivanja. Odeća će biti bez dlačica jer vlažne maramice deluju kao ‘upijajuće’, piše Bright Side.

Kako ispravno ubaciti vlažnu maramicu?

Važno pravilo je da u mašinu za pranje veša ne stavljate više od 3 vlažne maramice (otprilike 7 do 8 kilograma veša). Kada bubanj počne da se okreće, vlažne maramice će se mešati u odeći i pokupiti dlake i dlačice, a koristiti novu vlažnu maramicu koju ste vadili iz pakovanja pri svakom pranju.

Ono što je važno jeste da su vlažne maramice dovoljno jake da se ne raspadnu tokom ciklusa pranja. To možete proveriti pokušajem da ih pocepate rukama. Ako ne uspete ili vam treba mnogo snage, onda su dovoljno jake.

Nikada nemojte koristiti papirne ubruse umesto vlažnih maramica jer će se one raspasti i učiniti da veš ima više mrvica i izgleda lošije.

Ni maramice za uklanjanje šminke neće pomoći. Ako ne želite da vaša odeća upije miris vlažnih maramica, izaberite antibakterijske ili bez mirisa, a možete staviti još omekšivača da biste prikrili miris.

(Jutarnji.hr)

