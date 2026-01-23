Znate li šta se dogodi kada stavite vlažnu maramicu u mašinu za pranje veša: Trik koji ćete od sada koristiti stalno

Samo stavite vlažnu maramicu u mašinu za pranje veša i gledajte čudo – rezultati će biti vidljivi odmah i nadmašuju očekivanja!

Znate li da prosečna osoba provede oko četiri sata sedmično perući veš? Verovatno ste začuđeni ovom informacijom jer današnje veš mašine praktički sve same odrađuju.

Ali, nekada im treba vaša pomoć. Srećom, ovaj savršeni trik će samo poboljšati rezultate vašeg pranja.

Posebno će koristiti vlasnicima kućnih ljubimaca, kao i onima koji imaju puno tamne odeće, a podrazumeva stavljanje vlažne maramice u veš mašinu pre punjenja veša.

Rezultati će biti vidljivi odmah i doista nadmašuju očekivanja. Odeća će biti bez dlačica jer vlažne maramice deluju kao „upijač“.

Važno pravilo je da u mašinu za pranje veša ne stavljate više od 3 vlažne maramice (otprilike 7 do 8 kilograma veša).

Kad bubanj počne da se okreće, vlažne maramice će se pomešati sa odećom i skupljati dlake i krzno. Pri svakom pranju koristite novu vlažnu maramicu koju ste izvadili iz pakovanja. Ono što je bitno je da su vlažne maramice dovoljno čvrste da se ne raspadnu tokom ciklusa pranja, a to možete proveriti tako da ih pokušate pocepati rukama.

Ako ne uspete ili vam treba puno snage, onda su dovoljno jake. Nikada nemojte koristiti papirnate ubruse umesto vlažnih maramica, jer će se raspasti. Tada će veš imati još više mrvica i izgledati gore.

Ne pomažu ni maramice za skidanje šminke. Ako ne želite da vam odeća upije miris vlažnih maramica, odaberite antibakterijske ili one bez mirisa. Takođe možete staviti i više omekšivača kako biste prikrili miris, piše Brigt Side.

