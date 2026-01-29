Znate li šta se dogodi kada stavite vlažnu maramicu u mašinu za pranje veša – trik koji morate probati

Genijalan trik: stavite vlažnu maramicu u mašinu za pranje veša i odeća će biti čista, bez dlačica i spremna za nošenje.

Znate li da prosečna osoba provede oko četiri sata sedmično perući veš? Možda zvuči iznenađujuće, s obzirom na to da današnje veš mašine praktično same odrađuju posao. Ipak, ponekad im je potrebna mala pomoć – i upravo taj mali trik može potpuno promeniti rezultate pranja.

Kako vlažne maramice pomažu vašem vešu

Posebno će koristiti vlasnicima kućnih ljubimaca i onima koji imaju puno tamne odeće. Sve što je potrebno je da stavite vlažnu maramicu u mašinu za veš pre nego što ubacite odeću.

Kada bubanj počne da se okreće, maramica se pomeša sa vešom i skuplja dlake, krzno i sitne nečistoće. Rezultati su vidljivi odmah: odeća ostaje čista, bez dlačica, a miris svež.

Pravilna upotreba za savršene rezultate

Važno pravilo je da u mašinu za pranje veša ne stavljate više od 3 vlažne maramice (otprilike 7 do 8 kilograma veša).

Kad bubanj počne da se okreće, vlažne maramice će se pomešati sa odećom i skupljati dlake i krzno. Pri svakom pranju koristite novu vlažnu maramicu koju ste izvadili iz pakovanja. Ono što je bitno je da su vlažne maramice dovoljno čvrste da se ne raspadnu tokom ciklusa pranja, a to možete proveriti tako da ih pokušate pocepati rukama.

Ako ne uspete ili vam treba puno snage, onda su dovoljno jake. Nikada nemojte koristiti papirnate ubruse umesto vlažnih maramica, jer će se raspasti. Tada će veš imati još više mrvica i izgledati gore.

Ne pomažu ni maramice za skidanje šminke. Ako ne želite da vam odeća upije miris vlažnih maramica, odaberite antibakterijske ili one bez mirisa. Takođe možete staviti i više omekšivača kako biste prikrili miris, piše Brigt Side.

