Da li znate šta znači simbol trougla na etiketama odeće? Donosimo detaljno objašnjenje (foto)

Znate li šta znači ovaj simbol trougla sa etikete na odeći, obično se pojavljuje u ove tri varijante.

Da li znate šta znače simboli na etiketama odeće? One mogu biti prilično zbunjujuće, tako da vađenje omiljenog odevnog predmeta iz mašine za pranje veša može postati neprijatno iskustvo.

Verovatno vam se bar jednom dogodilo da je majica iz mašine za pranje veša izašla izgužvana, oštećena ili rastegnuta, ponekad je čak i izgubila boju.

Kada se nađemo u toj situaciji, poželeli bismo da smo bolje proučili uputstva na odeći kako ne bi postala još jedna pidžama.

Prosečna etiketa sadrži nekoliko simbola, kao što je onaj za ručno pranje koji dolazi u obliku činije i ruke.

Tu je i posuda sa tačkama, koja govori da li treba da koristimo hladnu (jedna tačka), mlaku (dve tačke) ili toplu (tri tačke) vodu.

Ukrštena posuda znači da predmet uopšte ne treba da perete. Ali opet, bilo bi najbolje da ga odnesete na hemijsko čišćenje kada se zaprlja. Poznati su nam i simbol u obliku pegle koji govori da li odeća može da izdrži takav tretman i oni koji govore da li možemo da sušimo odeću i na koji način.

Među poznatim simbolima možemo primetiti i trougao u raznim oblicima na pojedinoj odeći. Ovaj simbol se odnosi na korišćenje izbeljivača na odeći. U nastavku pročitajte šta znače njegove varijante.

– Prazan trougao kaže da možete da koristite bilo koju vrstu izbeljivača na toj odeći.

– Trougao ispunjen dijagonalnim linijama znači da možete da koristite samo izbeljivač bez hlora.

– Ispunjen i ukršteni trougao nam govori da ne smemo da koristimo nikakve izbeljivače na toj odeći da ne bismo uništili.

