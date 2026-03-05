Zovu ga rajskim cvetom i svaka žena bi trebalo da ga ima: Donosi sreću i cveta 20 godina bez prestanka

Nije slučajno što ga zovu rajskim cvetom. Veruje se da svaka žena koja ima božur u dvorištu nikad nije bez sreće i ljubavi.

Ima cvetova koji su lepi, i ima cvetova koji nose nešto više od lepote. Božur spada u one druge. Zovu ga rajskim cvetom, i to nije slučajnost – njegovi veliki, mirisni cvetovi vekovima su u narodnom verovanju povezivani sa srećom, ljubavlju i ženskom snagom.

Ko ga jednom posadi u dvorištu, ima ga i do 20 godina. A ko ga pokloni ženi, poklanja joj i sve dobre želje koje uz njega idu.

Zašto ga zovu rajski cvet

Naziv „rajski cvet“ potiče od njegovog raskošnog izgleda i mirisa koji ne liči ni na šta drugo. U kineskoj tradiciji božur je bio simbol bogatstva i časti, naročito tokom dinastije Tang kada je smatran jednim od najcenjenijih cvetova uopšte.

U Evropi je krasio vrtove plemstva i bio znak luksuza i prestiža. U našem narodu božur se oduvek povezivao sa ljubavlju, skladnim brakom i porodičnim napretkom, a posebno mesto ima crveni božur za koji se verovalo da štiti kuću od svega lošeg.

Koliko dugo božur cveta

Jedna od najvećih prednosti ove biljke je njena dugovečnost. Božur može da raste na istom mestu između 10 i 20 godina, a neretko i duže od toga.

Ključ uspeha je u pravilnoj sadnji – ako se koren posadi preduboko, biljka može da raste ali neće cvetati. Pupoljci treba da budu svega 3 do 5 centimetara ispod površine zemlje, ne više od toga.

Kako se pravilno sadi

Sunčano mesto

Božur najbolje uspeva na mestima gde ima najmanje šest sati sunčeve svetlosti dnevno.

Dubina sadnje

Pupoljci, odnosno „okca“, treba da budu svega 3 do 5 centimetara ispod površine zemlje. Dublja sadnja često sprečava cvetanje.

Zemljište

Najviše mu odgovara rastresita i plodna zemlja koja dobro propušta vodu. Zadržavanje vlage može da ošteti koren.

Razmak između biljaka

Pošto se božur vremenom širi, preporučuje se razmak od najmanje 80 centimetara između biljaka.

Kako se neguje

Rajski cvet ne zahteva mnogo brige. Zalivanje treba da bude umereno, uvele cvetove treba uklanjati čim se pojave, a u jesen se stabljike orezuju do zemlje.

Prihrana je poželjna u proleće i nakon cvetanja. Božur je veoma otporan na niske temperature i bez problema uspeva u našoj klimi, što ga čini savršenim izborom za svako dvorište.

Cvet koji se poklanja ženama

U narodnoj tradiciji božur ima posebno mesto kada je reč o ženama. Poklanja se kao simbol sreće, dobrog zdravlja i stabilnog života, a sadi se u dvorištima mladih bračnih parova kao znak dobre sreće i porodičnog blagostanja.

Veruje se da žena koja ima božur u svom dvorištu nikad nije bez sreće i ljubavi – i možda upravo zato ovaj rajski cvet nikad ne izlazi iz mode.

(Krstarica/Najžena)

