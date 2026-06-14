Žute jastuke ne bacajte: jedna mešavina od četiri sastojka vraća im belinu kao da ste ih juče kupili

Žute jastuke vraćate u snežno belo jednom mešavinom iz vaše kuhinje. Probajte recept pre nego što ih bacite u smeće.

Žute jastuke ne morate da bacate, čak i kad izgledaju kao da su preživeli dve selidbe. Treba vam mešavina od četiri sastojka koju verovatno već imate ispod sudopere. Ona vraća belinu boljim rezultatom od bilo koje nove jastučnice, a jedan trik čini razliku.

Zašto jastuci požute, iako ih redovno presvlačite

Jastučnica ne zaustavlja sve. Znoj, masnoća sa kose i vlaga iz daha prolaze kroz tkaninu i talože se u punjenju. Posle nekoliko meseci punjenje upija dovoljno da nastanu one žućkaste mrlje koje se ne skidaju peglanjem ni provetravanjem.

Tu su i grinje. One se hrane odumrlim ćelijama kože i obožavaju toplo, vlažno punjenje. Prosečan jastuk star dve godine sadrži značajan deo težine od grinja i njihovih ostataka. Zato pranje nije kozmetika, nego higijena.

Mešavina koja vraća belinu žutim jastucima

Recept je jednostavan i jeftin. U mašinu, uz jastuke, dodajte sledeće:

1 šolja deterdženta za sudove

1 šolja praška za veš

1 šolja izbeljivača

pola šolje boraksa

Deterdžent za sudove razbija masnoću, prašak pere, izbeljivač diže belinu, a boraks neutrališe mirise i pojačava dejstvo ostalih sastojaka. Pre svega proverite oznaku za pranje na jastuku i podesite najvišu temperaturu koju materijal dozvoljava.

Kako oprati žute jastuke da se bubanj ne ošteti

Nikad ne perite jedan jastuk sam. Bubanj se neravnomerno opterećuje i mašina počinje da poskakuje. Stavite dva jastuka odjednom ili dodajte staro ćebe da uravnotežite teret.

Izaberite duži program pranja. Posle prvog ciklusa pokrenite još jedno ispiranje bez deterdženta. Ovaj drugi krug je ceo tajni sastojak, jer izvlači zaostale hemikalije iz punjenja koje bi inače nadraživale kožu lica tokom spavanja.

Sušenje koje čuva mekoću

Ovde greši najviše ljudi. Perjane jastuke nikad ne stavljajte u sušilicu na visoko, jer perje smrdi i sleže se u grudve. Njih sušite na vazduhu, povremeno protresite rukama.

Sintetičke jastuke sušite samo na niskoj temperaturi. Ubacite nekoliko čistih teniskih loptica ili loptica za sušenje vune. One razbijaju grudve i punjenje ostaje vazdušasto, kao kod novog jastuka.

Koliko često treba prati jastuke?

Jastuke perite na svaka tri meseca. Toliko je dovoljno da znoj i grinje ne stignu da se nagomilaju, a punjenje ostaje sveže i belo.

Mrlje će se vremenom vratiti, to je normalno. Ali dok god ponavljate ovaj postupak četiri puta godišnje, stari jastuci ostaju upotrebljivi mnogo duže nego što biste očekivali. Bacanje ostavite za trenutak kada punjenje izgubi oblik i ne vraća se posle protresanja.

A vi, koliko dugo niste oprali svoje jastuke i da li ste se iznenadili kako izgledaju posle? Napišite u komentarima.

Da li mogu da operem perjani jastuk u mašini?

Možete, na nižoj temperaturi i blažem programu. Obavezno ga sušite na vazduhu, nikad u sušilici na visokoj temperaturi.

Kako da izbelim jastuke bez izbeljivača?

Probajte boraks i sodu bikarbonu sa malo deterdženta za sudove. Belina je blaža, ali bezbednija za osetljive tkanine.

Koliko često menjati jastuke nove?

Kvalitetan jastuk traje dve do tri godine. Kad ne vraća oblik posle protresanja, vreme je za novi.

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