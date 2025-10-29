Zvuči ludo, ali sreća u kući zavisi i od redosleda čišćenja: Evo zbog čega prvo treba krenuti od ove prostorije

Prema feng shui stručnjacima, važno je da se čišćenje kuće odvija prema određenom redosledu

Feng shuiju čišćenje stana ili kuće nije samo uklanjanje nereda, već i čišćenje energije. Otklanjanjem prašine, prljavštine i starih nepotrebnih stvari otvaraju se vrata doma za bolje stvari, novac, sreću, lepše prilike, prenosi najžena.rs.

Šta je najbitnije?

Najbitnije je da pre samoga čišćenja bacite nepotrebne stvari, one koje su pokvarene, više ne funkcionišu, ili one koje ne koristite, a samo vam zatrpavaju prostor. Možete ih pokloniti, donirati ili reciklirati. Ako čistite dom, a ove stvari ostaju u njemu, nećete imati nikakav efekt. Ovo loše utiče na energiju u domu – zadržava negativnu, a pozitivnu sprečava da kruži. Takođe, prema feng shui stručnjacima, važno je da se čišćenje kuće odvija prema određenom redosledu.

Pravilan radosled čišćenja

1. Hodnik

Ovo je prva prostorija u kojoj se nađe svako ko uđe u stan ili kuću. Čistoća hodnika ostavlja prvi utisak o celoj kući. Stoga se u feng shuiju veruje da je čistoća u hodniku nova prilika za vlasnika kuće. Važno je da hodnik bude svetao, da ima puno svetlosti – ako nema prirodne, onda stavite lampe. Svetlost u ovom delu doma simbolizuje dobru energiju. Oslobodite hodnik od gomile jakni i natrpane obuće po podu.

2. Kuhinja

Važno je da u kuhinji bude izloženo minimalno stvari. Ovo se odnosi i na kuhinjske uređaje. Ne izlažite uređaje, one klasične zamenite multifunkcionalnim, kako biste smanjili broj elektronike. Izbacite iz kuhinje posuđe s pukotinama, jer privlači lošu energiju. Rerna se smatra simbolom blagostanja u porodici, pa je uvek treba održavati čistom. Ne držite u ormariću stare flaše, prazne tegle i konzerve… Ne ostavljajte prljavo posuđe u sudoperu preko noći – puna sudopera donosi puno briga.

3. Spavaća soba

Kada čistite svoj dom, obratite pažnju na spavaću sobu koliko i na druge prostorije. U ovoj zoni, vlasnici stana se opuštaju i vraćaju energiju nakon napornog dana. Zbog toga spavaća soba treba da bude čista i prostrana. Obavezno postavite krevet na nogice tako da vazduh slobodno cirkuliše ispod njega, a s njim i energija. To takođe znači da ispod kreveta nikada ne bi trebalo da bude prašine i bilo kakvih predmeta. Ako u spavaćoj sobi postoje ormari i njih je potrebno dovesti u red. Bacite staru odeću, redovno istresite korišćene stvari od prašine, obrišite ormar iznutra i spolja vlažnom krpom.

4. Prozori

Kao i na drugim mestima, na prozorskim daskama ne bi trebalo da bude nepotrebnih stvari. Svaka stara i nepotrebna stvar na prozorskoj dasci je prepreka pozitivnoj energiji da uđe u kuću sa sunčevom svetlošću. Prljavo, prašnjavo staklo je prepreka za energiju i uvek se mora održavati čistim. Pukotine na staklima su mesta na kojima se akumulira negativna energija, pa je potrebno popraviti ili zameniti novim.

5. Podrum

Podrum mora uvek da bude čist i suv. Cevi koje cure treba popraviti na vreme, jer voda koja curi simbolizuje ‘izlivanje’ novca iz kuće.

6. Potkrovlje

Ne zatrpavajte potkrovlje gomilom starih i nepotrebnih stvari. Zatrpani smećem tavani kuća i balkoni stanova znače da se njihovi vlasnici plaše budućnosti i životnih promena. Uz to, velika količina smeća ometa čistoću i red i ne dopušta energiji da slobodno teče.

Najvažnije, pored redosleda, jeste da dok čistite kuću budete dobro raspoloženi kako biste i sami privukli lepu energiju. Pustite muziku, angažujte ukućane i krenite redom – od hodnika do potkrovlja – nakon ovog redosleda možete proizvoljno sređivati druge prostorije u kući.

