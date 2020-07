5 znakova da ste NAPORNI u vezi

Preispitajte svoja osećanja i da li preterujete u nekim stvarima

Tokom prepirke, dečko vam je rekao: “Daj, ne davi me više” ili “Ne budu naporna”?

To vas je povredilo, jer sebe verovatno ne vidite u takvom svetlu.

Međutim, u svakoj vezi je dobro povremeno preispitati svoja osećanja i utvrditi da li ste zaista baš vi, ta strana koja stalno stavlja primedbe, i gnjavi svog partnera.

Komunikacija i kompromis su ključevi svake veze, a stručnjaci izdvajaju 5 znakova koji govore da ste previše naporni u svojoj vezi.

Vaš celokupan društveni život je okrenut ka njemu

Muškarci se najviše boje da će izgubiti svoju “slobodu” – sposobnost da troše vreme radeći muške stvari i sledeći svoje omiljene interese i hobije.

Ako s druge strane pretpostavite da bi, budući da ste bračni par, trebalo da cele vikende provedete napolju s prijateljima ili preuređujući nameštaj u vašem stanu, on će postati još uznemireniji. Ne samo što drastično menjate njegov životni stil, nego mu i namećete veliku odgovornost.

Ako on želi da petkom uveče igra karte sa prijateljima, zašto vi ne biste večerali sa svojim prijateljicama?

Takođe, ne bi vam škodilo da ga pitate šta želi da radi bilo koje subote uveče, jer ponekad njegova ideja zabave ne odgovara vašoj – i to je u redu.

Previše ga analizirate

Ponekad, ako prekine poziv pre nego što kaže “volim te”, to samo znači da je zauzet, ili je preokupiran nečim, ili samo pretpostavlja da znate da vas voli i može ovaj put da to preskoči.

Nemojte automatski ići na zaključak da je vreme za prekid veze i da vas više ne voli.

Ponekad su takve stvari upravo sitnice. Ako je vaš odnos u redu, zaboravite na to. Jer, ako to ne uradite, pokvarićete ovaj odnos do kraja ispitivanjem svake njegove misli i akcije.

Previše ste vezani za njega u javnosti

Inzistirate li na držanju za ruke kada ste u javnosti? Nikada ga ne napuštate kada ste napolju na zabavi?

Ako je tako, prestanite. Da, većina ljudi zna da ste zajedno, i da, postoje neki koji ne znaju. Pa šta? Jeste li vi toliko nesigurni da ne možete da ga pustite kako bi uživao u razgovoru koji vas možda uopšte ne zanima?

Ako je to slučaj, zapitajte se zašto ste u vezi u kojoj ne verujete svom muškarcu.

Insistirate na tome da uvek znate gde se nalazi

Šaljete li mu poruke i zovete li ga kada nije s vama, pitajući ga gde je ili šta radi? Morate li zaista da se uključite u svaki trivijalni detalj njegovog života? Zapitajte se zašto. Je li to nesigurnost ili dosada?

U oba slučaja to treba rešiti.

Neprekidno ga “terorišete” zbog drugih žena

Ako ste u kafiću i nepoznata žena pozdravi vašeg dečka, morate da znate ko je ona, kako je poznaje i da li misli da je lepa? Ispitujete li ga o ženama na poslu, koje mu se čine privlačne ili koja se oblači najbolje?

To ispitivanje postaje vrlo naporno i to veoma brzo. Svaka žena vam ne predstavlja pretnju. Ako vaš muškarac želi da ode, on će otići. A može i ne mora biti jer se zaljubio u nekog drugog.

To je zato što ne može da toleriše nivo nepoverenja i ljubomore koju iskazujete prema drugim ženama.

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.