Boja noktiju koju žene biraju ovog leta – savršena uz preplanuli ten, a izgleda skupo

Otkrijte koja boja noktiju dominira ovog leta i zašto savršeno ide uz preplanuli ten. Lako se nanosi, izgleda skupo.

Leto je vreme kada koža dobije zlatni sjaj, a nokti traže boju koja će to istaći. Ove sezone, žene širom regiona biraju jednu nijansu koja se savršeno uklapa uz preplanuli ten – i izgleda kao da ste upravo izašle iz luksuznog salona.

Koja je to boja?

Radi se o toploj, ali sofisticiranoj nijansi breskve sa primesama roze i koralne. Dovoljno je neutralna da ide uz sve, a opet dovoljno efektna da privuče pažnju. Ova boja se savršeno slaže sa bronzanim tonovima kože, laganim letnjim haljinama i zlatnim nakitom.

Zašto je postala hit?

Zato što izgleda skupo, a lako se nanosi. Ne zahteva savršen manikir — čak i ako sami lakirate kod kuće, efekat je besprekoran. Uz to, ova nijansa ne zahteva stalno održavanje, jer i kada malo izraste, ne izgleda neuredno.

Gde je možete naći?

Većina drogerija ima ovu boju u ponudi, pod različitim nazivima: „sun peach“, „coral nude“, „summer glow“. Bitno je da tražite ton koji ima toplu bazu i lagani sjaj — ne mat, već blago sjajni finiš.

Savet za kraj

Ako želite da dodatno istaknete preplanuli ten, kombinujte ovu boju sa bronzanim senkama i laganim sjajem na obrazima. Efekat je letnji, svež i ženstven — bez previše truda.

