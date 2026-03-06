Decenijama pogrešno čestitamo 8. mart: Ove rečenice više nijedna žena ne želi da čuje

Čestitanje osmog marta često zvuči pogrešno i uvredljivo. Umesto fraza o "nežnijem polu", naučite kako da pokažete iskreno poštovanje ženama.

Svake godine ista priča. Telefoni se usijaju, društvene mreže preplave slike ruža sa šljokicama, a čestitanje osmog marta postaje festival opštih mesta.

Sigurno ste bar jednom izgovorili ili čuli rečenicu od koje se ženama prevrće stomak, iako je namera bila najbolja. Vreme je da to promenimo.

Mnogi misle da je dovoljno kupiti karanfil i reći „srećan praznik lepšem polu“. Nije. Zapravo, takav pristup često postiže suprotan efekat. Žene ne žele da im se čestita samo zato što postoje ili zato što su „ukras sveta“. One žele priznanje za svoj trud, snagu i dostignuća.

Zašto je klasično čestitanje osmog marta često uvredljivo?

Tradicionalne čestitke često nesvesno umanjuju vrednost žene svodeći je isključivo na estetski objekat, majku ili negovateljicu, potpuno zanemarujući istorijsku suštinu praznika koji simbolizuje tešku borbu za ekonomsku, političku i socijalnu ravnopravnost.

Problem nastaje kada Dan žena pretvorimo u „Dan majki“ ili „Dan zaljubljenih“. Ovo nije praznik romantike. Ovo je podsetnik na revoluciju. Kada svedemo ovaj datum na poklanjanje cveća, brišemo decenije borbe za pravo glasa, pravo na rad i pravo na odlučivanje.

Fraze koje treba odmah da izbacite iz upotrebe

Ako želite da ispadnete faca i pokažete stvarno poštovanje, zaboravite na sledeće rečenice. One zvuče lepo samo na prvi pogled, ali zapravo šalju pogrešnu poruku:

„Srećan praznik nežnijem polu.“ Žene nisu nežne po definiciji. One rade teške poslove, vode firme, podižu porodice i bore se sa izazovima koje mnogi muškarci ne bi izdržali. Nazivati ih „nežnijim“ je patronizujuće.

„Ostanite uvek tako lepe i nasmejane.“ Ovo implicira da je primarna funkcija žene da bude dekoracija u nečijem životu. Žena ima pravo da bude umorna, nenašminkana i ozbiljna.

„Vi ste stub kuće i porodice.“ Iako zvuči kao pohvala, ovo je često zamka koja slavi žrtvovanje. To je suptilan način da se kaže: „Hvala što radiš sve kućne poslove besplatno dok mi odmaramo“.

„Srećan praznik našim lepšim polovinama.“ Žena je celina za sebe, a ne nečija polovina. Ovaj izraz je zastareo i nepotreban.

Kako da čestitka bude smislena?

Pravilno čestitanje osmog marta ne zahteva pesničke veštine. Zahteva samo malo svesti o realnosti. Umesto stereotipa, fokusirajte se na podršku.

Recite koleginici: „Cenim tvoj doprinos našem timu i divim se tvojoj stručnosti“. Recite majci ili supruzi: „Hvala ti što se boriš za nas, ali želim da se više boriš za sebe“. Poenta je u uvažavanju nje kao osobe, a ne nje kao funkcije.

Borba za ravnopravnost nije završena. Žene i dalje imaju manje plate za isti posao i češće su žrtve nasilja. Zato, kada pišete poruku, setite se da 8. mart nije dan za slavljenje ženske lepote, već ženske snage i slobode.

Koja je najgora čestitka koju ste ikada čuli ili dobili za ovaj praznik?

