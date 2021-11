Dame, vaša omiljena boja laka nepogrešivo otkriva vaš karakter

Činjenica je da je boja laka za nokte za koju se najčešće odlučujemo idealan pokazatelj našeg karaktera, te stoga slobodno pronađite sebe u redovima koji slede.

Crvene i sve njene nijanse: ovo uglavnom biraju dame koje vole glamur i raskoš u svakom pogledu. Radi se najčešće o samopouzdanim i odlučnim osobama koje su, uz to, i dovoljno strastvene da se izbore sa svim problemima u životu. Osobine koje ih krase su još i odvažnost i upornost, ali isto tako znaju biti i prave drama queen.

Zelena i sve njene nijanse: ovo je omiljena boja svih onih dama koje su savršeno rame za plakanje svojim prijateljima. Ljudi kod njih dolaze po savet iz prostog razloga što su u pitanju osobe koje znaju da čuvaju tuđe tajne i nikada ni po koju cenu ne bi izdale nečije poverenje. Kako je ovo boja povezana sa zemljom, tako su i dame koje je biraju prizemne, postojane i uglavnom spokojne, piše Ženski magazin.

Narandžasti lak za nokte najčešće biraju impulsivne i smele osobe. To su uglavnom sve one devojke i žene koje u nekom društvu vode glavnu reč, pričaju viceve, predlažu lude avanture. One vole biti u centru pažnje, luckaste su i zanimljive. Imaju prilično poverenja u sebe i ne daju se tako lako poljuljati u mišljenju. U pitanju su žene slobodnog duha koje jednostavno vole da se zabavljaju.

Crna boja na noktima označava osobu koja još uvek nije izašla iz svoje buntovničke (zlobnici bi rekli tinejdžerske) faze. Ali, ne brinite, crni lak ima mnogo dublje značenje – ako ste neko ko voli da nosi ovu boju, najverovatnije ste super kreativna i umetnički nastrojena osoba sa jakim stavom i još jačim karakterom.

Ružičasta boja na noktima znači da ste izuzetno romantična, ženstvena i koketna osoba. Ovakav lak otkriva da imate nežnu i krhku ličnost, te da ste verovatno jako otvoreni i da nosite srce na dlanu. Gracioznost, otmenost i kulturno ponašanje su takođe osobine koje vas krase.

Žutu boju će uvek odabrati dame koje pucaju od energije i koje teže uzbuđenjima. Ne samo da je reč o svetloj i smeloj boji, već je i sam pogled na ovako obojene nokte znak vedrine i sreće. Zato se za ove osobe slobodno može reći da one vraćaju ljudima nadu u bolje sutra, i da se upravo zbog toga ljudi vole naći u njihovoj blizini.

