Deo tela kog se žene najviše stide i skrivaju ga: Muškarci ga obožavaju i smatraju najprivlačnijim

Deo tela koji žene kriju decenijama jedan je od onih koje muškarci prvi primete. Pročitajte zašto se ne poklapaju vaš i njegov pogled.

Stomak posle dva porođaja, sa onom mekom borom ispod pupka, deo je tela koji žene kriju dok se presvlače čak i pred sopstvenim partnerom. Žena vidi naboranu kožu i razmišlja o vežbama. Muškarac, ako ga pitate iskreno, vidi nešto sasvim drugo. Tu počinje cela zabuna.

Pitajte deset prijateljica koji deo sebe ne bi pokazale na plaži. Dobićete istu listu: stomak, butine, ruke iznad lakta. A onda pitajte njihove muževe šta su prvo primetili. Odgovori se gotovo nikad ne poklapaju sa tom listom.

Zašto vi i on gledate isto telo, a vidite različite stvari

Žena gleda sebe u ogledalu kao inspektor. Traži grešku, pa je nađe. Muškarac u istom trenutku gleda celinu, pokret, način na koji se smejete. Detalj koji vi mrzite on često uopšte ne registruje. To nije ljubazna laž, to je razlika u tome kako mozak obrađuje lice i telo voljene osobe.

Najveći nesporazum nije u izgledu, nego u fokusu. Vi zumirate jednu tačku na butini. On vidi ženu koja mu se sviđa, sa svim što ide uz nju. Istraživanja o privlačnosti redovno pokazuju da partneri precenjuju značaj sopstvenih mana mnogo više nego što ih druga strana primećuje.

Deo tela koji žene kriju, a muškarci ga vole

Najčešći odgovor je stomak, posebno donji deo i taj nabor koji se pojavi kad sednete. Žena ga uvlači na fotografijama. Bira haljine koje ga skrivaju. Muškarci, sa druge strane, taj mekani deo opisuju rečima poput toplo i pravo, jer ga vezuju za blizinu, za zagrljaj, za ležanje uveče. Nije reč o savršenom obliku, nego o osećaju.

Slično je sa unutrašnjom stranom butina i sa rukama. Žena vidi celulit ili mekoću iznad lakta. On vidi telo koje grli i koje mu je blisko. Ta razlika u značenju je suština cele priče.

Da li muškarci stvarno vole nesavršenosti?

Većinu muškaraca privlači telo žene koju vole kao celina, a sitne nesavršenosti vide kao deo nje, ne kao manu. Privlačnost se gradi iz bliskosti i sigurnosti, a ne iz besprekorne kože sa naslovne strane.

Kako da prestanete da skrivate deo tela koji ste zavoleli da mrzite

Probajte jednu stvar – samo sedam dana. Svaki put kada stanete pred ogledalo i uhvatite sebe kako očima tražite manu, zastanite i izgovorite naglas šta to telo zapravo radi za vas.

Podsetite se: onaj deo stomaka kojeg se možda stidite nosio je život. Te mekane ruke koje „nisu dovoljno zategnute“ prva su stvar koju vaši voljeni osete u toplom jutarnjem zagrljaju. Zvuči kao otrcana fraza iz priručnika za samopomoć, ali onog trenutka kada to zaista izgovorite, shvatićete koliko ste prema sebi oštri bez ikakvog razloga.

Suština nije u tome da vas nateramo da preko noći zavolite svaki centimetar svoje kože. Suština je u nečem mnogo važnijem: da prestanete da poklanjate toliko pažnje onome što vidite kao nedostatak.

Budite sigurni u jedno – onaj ko vas voli, odavno je „prešao“ preko te tačke. On je ni ne vidi kao manu. Pitanje je samo – kada ćete i vi?

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