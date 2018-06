Frapantno: šta sve žene rade posle 30. godine?

„Sticajem okolnosti, znam dva različita društvanceta, sve ili velika većina u tim ženskim čoporima imaju tačno 30 godina. A biografije kao da su im fotokopirane…

Prvo su išle na neke forume, sajtove, četove, kao klinke od 12-14 godina…

Onda su imale prvo seksualno iskustvo sa 14-15 godina, većina sa tipovima koje su upoznale preko tih sajtova i većina njih je bila iz unutrašnjosti. Neki su bili matorci, neki nisu, ali obavezno je među prvom dvojicom bio matorac… Ovo matorac znači neko preko 36 godina, a ona ima 15-16. I ta veza bi se svodila na hotele po BG, kad bi dotični dolazio ili kad bi bio u BG, neki su bili oženjeni, neki ne.

Paralelno sa tim su počinjale da izlaze u klubove i kafane.

Skoro sve su lake na flaši. Tačnije, svima je sastavni deo izlazaka da budu pod gasom, manje ili više… Neke to još odrade sa votkom pre izlaska… Da uštede. Ali se na izlasku baš i ne štedi.

Pokazivale su mi gde su izlazile i gde izlaze… Neki klubovi su sa tipičnim duvanje-prikazivanje šemama, sa vrlo učestalim ‘vozim te – oralac za prevoz’ šemama.

A neki su baš kao da si došao u javnu kuću – oni koji rade do ujutru…

Bio sam jako iznenađen prvi put kad sam otišao u te klubove – svaki izgleda kao bordel, muzika svuda, jako puno uglova i ćoškova, toplo, a uvek ima bar 4-5 klinki, po mojoj proceni maloletnice, koje te tako sevnu očima da je jasno da samo priđeš i imaš prolaz…

E sad, meni se činilo da je to takav pristup ili fetiš kod devojaka, nijedna nije tražila keš, ali nisam sa njima, osim lakog petinga, ništa ni radio, pa ne znam da li rade onu foru ‘plati mi za taksi 600 din, posle seksa’, što je inače bila masovna fora oko Vuka koju su sprovodile studentkinje iz ‘Vere’ stud. doma i one što su dolazile tamo u ‘Tramvaj’ i još neke klubove kod poštanske štedionice…

U svakom slučaju, oralaca i lakog pristupa koliko voliš – uz alkoholisanost.

Posle, u 17 pa nadalje uglavnom su išle po jakim klubovima u centru i po splavovima, kako koja, i tu se tražio jak muški igrač, znači, lova, odeća, keš kolica…

I tako do svoje 30, a sad su počele da kače slike na razne sajtove za upoznavanje…

Bio sam jako iznenađen kad sam video slike nekih od njih. I pošto imam telefone, rekoh da cimnem to malo. I srdačno sam dočekan.

Mada nismo ista kategorija, ja imam status pametnice, ali pošto sam otvoren i ne optužujem, ne smeta što nisam njihov profil…

I tako doznam da je većina po raznim sajtovima, bukvalno se preselile tamo sa splavova i klubova…

Kažem preselile, ali to ne znači da su prestale sa klubarenjem, nego samo dodale…

Nisam sto posto siguran šta rade na svim tim sajtovima, ali mi se čini da vode dualan život, iliti pecaju…

Sve su one različite, a opet jako slične po tom pitanju ponašanja sa MZ i izbora M… Intelektualno su različite, ima pametnica, ima naivki, ima tupsona. I po nekom dominantnom u dobroti su različite, ima relativnih dobrica, ima zlica da ne poverujete…

Ali ono što me baš sinoć šokiralo jeste to što sam se našao sa trećom grupicom takvih i ispalo je da su i one sve u paraleli klubovi i sajtovi…

To je već pozamašan uzorak, čet-šema sa matorcima-kres-opijanje i mangupiranje po klubovima – sajt-lepotice sa trep-trep pristupom!

Neki od njihovih profila stvarno su da vam pođe voda na usta… A druge se vide da su tipa ‘arena, hauba, baci me na haubu i da vrištim malo’.

Uglavnom rade, neke su advokatice, neke su doktori nauka, neke su SAMO diplomirane, pa rade neke u Liliju, neke po nekim bolnicama, institutima, neke rade u nekim firmama kao komercijala, neke rade u ministarstvu, neke rade u agencijama za modele i manekene…

Neke i ne rade, ali to nisam siguran baš šta je – nek ostane šućmurasto…

Većina su Beograđanke, ili rođene van Beograda, ali srednja u BG i živele u BG sa roditeljima…

Ali moje poznanice su mahom van BG, udate ili ne, ili po BG, jure muževe, ali to izgleda prilično drugačije nego ovo…

Neke jure puno nekih online poznanstava i na kraju ispada kres šema, prilično su revoltirane, jer imaju posao i hoće nekog ko ima veću platu od njih i obavezno gajbu.

One što su van BG, one su uglavnom skromnije i parola ‘daj da se skrasim i život ugasim‘ (ne samoubistvom, nego sa života da pređu na životarenje i mirnoću….)

Jesu li ovo novonastali modeli BG scene, nastali pre 10-tak godina koji završavaju ovako – na pristojnim sajtovima za zezanje i upoznavanje – kao čednice-lepotice?

Ne znam za ove van BG, ne isključujem ni to, jer vidim da je u prošlih 4-5 godina kopija ovog ponašanja i po manjim gradovima.“ (Umri_muski)

Uključite se i vi u duhovitu diskusiju o ovoj temi na Forumu Krstarice…