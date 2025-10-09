Frizura koja je osvojila Holivud skida 10 godina s lica — da li je vreme da je i vi probate? (foto)

Da frizura može da bude vaš najbolji prijatelj i da radi za vas bolje od skupih kozmetičkih tretmana potvrdile su nedavno dve slavne glumice koje su u zrelim godinama pokazale da mladalačka frizura sa morskim talasima i šiškama nije rezervisana samo za njihove mlađe koleginice poput Dženifer Lorens i Dakote Džonson. Nikol Kidman i Demi Mur su dokaz da prava frizura može da vam skine i preko 10 godina s lica.

Osvetnička frizura Nikol Kidman

Holivudska glumica Nikol Kidman ponovo je u centru pažnje javnosti nakon vesti da se nakon 19 godina braka razvodi od supruga Kita Urbana. Nakon što se sa ćerkama pojavila na nedavno održanoj reviji modne kuće Šanel u Parizu, svi su, osim njenog besprekornog stila, primetili i njene „osvetničke šiške“.

Njena transformacija oduševila je korisnike interneta širom sveta, a ovakva Nikol sa osveženim licem i stilom mnoge je navela da komentarišu kako izgleda barem deset godina mlađe. Njen frizer otkrio je da je inspiracija bila „francuska nonšalancija iz 70-ih“. Mnogi su primetili da ovaj stil savršeno naglašava njene crte lica i daje joj lepršav, moderan izgled.

Demi Mur — povratak u dane „Striptiza“

Demi Mur je na Instagramu pokazala guste šiške koje joj padaju do obrva, podsećajući na njen izgled iz filma Striptiz iz 1996. godine. Frizura je kreirana za njen novi projekat u saradnji sa modnom kućom Gucci, a fanovi su odmah primetili koliko joj ovakav stil pristaje i da podseća na njene ikonične uloge iz prošlosti.

Da li šiške odgovaraju svima?

Frizeri naglašavaju da šiške mogu pristajati svakome, ali je važno prilagoditi ih obliku lica i teksturi kose. Na primer, okrugla lica najbolje izgledaju sa šiškama koje se prelivaju u stranu, dok ovalna lica mogu nositi gotovo svaki stil. Takođe, talasasta ili kovrdžava kosa lepo se uklapa sa slojevitim šiškama, dok ravna kosa najbolje izgleda sa dužim, bočno oblikovanim varijantama.

Praktični saveti

Stručnjaci savetuju da se šiške nikada ne seku kod kuće, već da se prepuste profesionalcu. Takođe, šiške su veoma svestrane — mogu se nositi spuštene, uz visoki rep ili elegantnu punđu, a čak i kada dosade, lako izrastu i pretvore se u novi stil.

