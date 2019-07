Fuuuj, ove 4 stvari žene leti rade, a neće da priznaju: Radite li i vi?

Ponekad potajno radimo stvari koje se ne mogu nazvati „prefinjenima“

Svakoj ženi je stalo da izgleda lepo, miriše fino, a i pokaže „finu“ ličnost, uglađenost,otmenost, urednost…

Posebno kad su izložene tuđim (procenjujućim) pogledima jer neke su navike vrlo odbojne.

Međutim, ponekad potajno radimo stvari koje se ne mogu nazvati „prefinjenima“ – pogledaj neke koje potajne radimo leti…

1. Proveravamo prstom smrde li nam pazusi

Temperature su iznad 30 stepeni Celzijusa i nisi sigurna smrde li to svi drugi u autobusu ili si to ti? Zašto ne proveriti? Naime, tada je sasvim praktično diskretno gurnuti prst pod znojni pazuh te ga staviti pod nos i projeriti miris? Odvratno? Da – ali hej, ruku na srce, to je svaka do nas barem jednom uradila.

2. Danima nosimo isti znojavni grudnjak

Svi ga imamo – omiljeni grudnjak! Kad završi u košari za prljavo rublje, nema dostojne zamene. Zbog toga ga ponekad nosimo danima. I danima… Međutim, leti – zbog pojačanog znojenja – može poprilično smrdeti… Uzalud nam onda što smo se istuširale i stavile dezodorans, grudnjak se „čuje“. Ovo spada u najtipičnije odvratne navike…

3. Hodamo naokolo krvavih stopala

Nove sandale su jednostavno toliko lepe da ih ne možemo ostaviti kod kuće – ali, od njih dobijemo strašne žuljeve! Međutim, nosićemo ih koliko god to bilo bolno. Iz dana u dan menjamo flastere te hodamo naokolo s krvavim žuljevima na stopalima.

4. Stavljamo puder preko znojavog lica

Znojimo se iz dana u dan, a mnoge jednostavno ne podnose znoj na licu – zato preko toga nanesu puder. A četkica ili s čime već nanosiš puder, istovremeno obriše i upije kapljice znoja koje su se sakupile iznad gornje usne. Prilično odvratno…