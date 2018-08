Gde se dade ženska čednost i čistota?

– Sve počinje i sve se završava sa ženom. Normalno je i prirodno da muškarci biraju, a žene se ne daju odmah. Bez obzira na to da li se on njoj dopada ili ne, prirodno je da žena odmah ne spava sa njim. Znači, ako se on njoj ne dopada, normalano je da muško pokušava da je opčini i osvoji i neretko, ako je uporan, promućuran, maštovit, duhovit itd. – to i uspeva jer je takva ženska priroda. Ali i tad, pa čak i ako se on njoj dopada, ona ne treba odmah ni da se ljubi sa njim. Čak ne treba odmah ni na piće da ide sa njim, nego treba on da je osvoji, pa danima da pada jedna po jedna tvđava, jer to je ujedno i dokaz da on stvarno ima ozbiljne namere sa njom ako je toliko uporan. A neke tvrđave čak ni mesecima ne mogu da padnu, a seks tek u braku.

E tako je nekad bilo i bilo je ljubavi, a danas – šta imamo? Danas žene biraju i ako biraju, odmah se nameću, a kad se nameću – onda su sve karte otvorene jer ne može muško da se femka i da se nećka – onda nije muško.

Šta vi mislite, da je hiljadama godina bilo bez veze to što su majke savetovale ćerke da seks sme samo u braku jer pre toga je propast za nju i opasno je za njenu psihu i dušu?

A danas imamo to da majke (nenormalne) savetuju ćerke da obavezno u torbici imaju prezervative. Plaše se polnih bolesti, a ne plaše se za njihovu dušu i duhovne bolesti.

Kakva je žena duhovno kojoj 10 ili 20 puta slome srce??? Pa od njenog srca nema ništa – otišlo u paramparčad i nema tu više ljubavi nikad da se rodi. (Trazim_curu_zabrak)

