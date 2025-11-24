Ginekolozi razotkrivaju neke od mitova, ali se slažu da mnoge žene iz nekog neobjašnjivog razloga uvek odlažu odlazak kod njih.

Ginekolozi brutalno iskreni – sve žene rade jednu stvar kada dođu na pregled, a mi to nikako ne podnosimo.

Mnoge žene iz nekog neobjašnjivog razloga odlažu odlazak kod ginekologa, a time mogu i te kako da ugroze svoje zdravlje.

Međutim, važno je da znate da redovni pregledi i otvoren razgovor sa specijalistom za žensko zdravlje može da vam spasi život. Zato su ginekolozi odlučili da razbiju tabue i brutalno iskreno poruče ženama da nemaju čega da se stide kada dođu u ordinaciju jer su oni sve do sada videli.

Evo 5 stvari koje ginekolozi ne vole kod svojih pacijentkinja.

1. „Oprostite, nisam se obrijala“

Nas ne zanima frizura. Imamo malo vremena da se skoncentrišemo na pregled i stvarno nas ne brine to što žene nisu obrijane. Pogotovo ako im nisu obrijane noge. Mi s tim nemamo veze i to je stvarno tema na koju bismo trebali trošiti dragoceno vreme.

2. Preskakanje pregleda zbog menstruacije

Menstruacija nije razlog da ne dođete na pregled. Današnji papa testovi omogućavaju test i za vreme ciklusa.

3. Postavljanje dijagnoze

Svaka žena dobro poznaje svoje telo, ali kada je reč o sekretu i drugim problemima, mnoge žene same postavljaju dijagnozu što može da ima loše posledice.

4. Zaboravite da pomenete lekove koje pijete

Nijedan ginekolog ne voli pacijentkinju koja je neodgovorna prema svom zdravlju i zaboravi da pomene taj bitan podatak.

5. Dolazak na pregled tek kada se javi problem

Neke žene kod ginekologa odlaze tek kada primete problem, a tada je često prekasno. Vrlo je važno da pacijentkinja shvati važnost redovnog pregled.

