Greške u vaspitanju sinova: Kako nesvesni postupci majke trajno oblikuju emotivni i društveni život odraslog muškarca

Greške u vaspitanju sinova ne vide se odmah, ali se prepoznaju kasnije. Prestanite da radite stvari umesto njih i dozvolite im da odrastu.

Kada posmatrate odrasle muškarce koji beže od odgovornosti, koren problema uvek leži u detinjstvu.

Glavne greške u vaspitanju sinova mogu se ispraviti jednim specifičnim pristupom o kojem detaljnije pišemo u sredini ovog teksta. Do tada, važno je da shvatite da beskrajna majčinska ljubav izuzetno lako prelazi u nezdravu kontrolu.

Koje su najčešće greške u vaspitanju sinova?

Najčešće greške u vaspitanju sinova obuhvataju preteranu zaštitu, gušenje emocija, nedostatak jasnih granica i obavljanje svakodnevnih obaveza umesto njih. Ovakav pristup stvara nesigurne muškarce koji se teško snalaze u partnerskim odnosima i samostalnom životu.

Mnoge majke iz najbolje namere sapliću sopstvenu decu. Kada svakodnevno preuzimate njihove obaveze, šaljete im poruku da nisu sposobni da se brinu o sebi. Posebno kada je u pitanju odnos majke i sina, granica između beskrajne ljubavi i medveđe usluge je veoma tanka. Često zaboravljamo da naš zadatak nije da im život učinimo savršeno udobnim, već da ih pripremimo za surovu realnost koja ih čeka izvan porodičnog gnezda. Očekujete da vaš sin sutra bude oslonac svojoj porodici, a danas mu ne dozvoljavate da sam donese odluku o tome šta će obući. Takav nesklad dovodi do ozbiljnih psiholoških lomova.

Prezaštićivanje deteta kao put ka nesigurnosti

Svaka majka ima duboko usađen instinkt da zaštiti svoje potomstvo od bola, neuspeha i tuge. Međutim, ako skačete na svaku prepreku umesto njega i rešavate njegove konflikte u školi, pravite ogromnu štetu. Pustite ga da pogreši, padne i sam smisli izlaz iz problema. Bez tih malih padova, on nikada neće naučiti kako da se samostalno pridigne.

Kako navodi studija objavljena u časopisu „Developmental Cognitive Neuroscience“, istraživanje o uticaju majčinske prezaštićenosti na mozak jasno pokazuje biološke posledice ovakvog stila roditeljstva. Naučnica Medlin Farber i njen tim objašnjavaju da preterana kontrola može uticati na pojačanu reaktivnost amigdale. Prevedeno na jednostavan jezik, dečaci koji odrastaju pod staklenim zvonom u odraslom dobu često pokazuju snažnije reakcije na pretnje i znatno lošije se nose sa stresom. Vaš posao nije da mu sklonite svaki kamen sa puta, već da ga naučite kako da ga bezbedno preskoči. Zbog toga je prezaštićivanje deteta opasna zamka iz koje se teško izlazi, a ceh uvek plaća sam sin kada odraste.

Emocionalna inteligencija dečaka se uči kod kuće

Uvreženo mišljenje da „pravi muškarci ne plaču“ odavno mora da nestane iz roditeljske prakse. Ako svom dečaku branite da pokaže tugu, strah ili ranjivost, direktno mu otežavate buduće partnerske veze i socijalne interakcije. Zdrav i pravilan razvoj dečaka podrazumeva da on ume da prepozna i verbalizuje svoja osećanja bez osećaja stida.

Naučite ga da je sasvim u redu da bude ljut ili frustriran, ali i da mora znati kako da tu ljutnju kanališe na zdrav način. Suzbijanje emocija vodi ka agresiji ili potpunom povlačenju u sebe. Emocionalna inteligencija dečaka gradi se prvenstveno kroz vaše svakodnevne razgovore, razumevanje i pokazivanje empatije prema njegovim problemima, ma koliko vam se oni činili banalnim.

Mali koraci za veliku promenu

Nijedan roditelj nije savršen i sasvim je normalno da povremeno zalutate. Uvidevši svoje dosadašnje greške u vaspitanju sinova, već ste napravili prvi i najvažniji korak ka poboljšanju. Promena ne dolazi preko noći, ali postepeno prepuštanje odgovornosti daje fantastične rezultate. Počnite od sitnica koje čine svakodnevicu.

Prestanite da mu sređujete sobu i skupljate prljav veš. Neka oseti posledice svog nereda.

Dozvolite mu da donosi sopstvene odluke, makar one na kraju bile potpuno pogrešne.

Zahtevajte da poštuje vaše vreme i uloženi trud u domaćinstvo, kako bi sutra umeo da poštuje svoju partnerku.

Podstaknite ga da sam rešava razmirice sa vršnjacima umesto da vi zovete tuđe roditelje.

Pravilno vaspitavanje muške dece zahteva ogromnu doslednost, hrabrost i čelične živce, ali konačni rezultati su apsolutno vredni svakog truda. Vaš krajnji cilj nije da odgajate poslušnog i zavisnog dečačića koji samo klima glavom, već stabilnog, empatičnog i samostalnog muškarca spremnog za sve izazove koje nosi stvarni život.

Koje ste vi metode primenili kada je u pitanju osamostaljivanje vaših dečaka i šta vam se pokazalo kao najveći izazov?

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com