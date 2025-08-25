Hit boje za kosu ove jeseni: Izaberi jednu od ovih i svi će te pitati gde si se farbala

Ove boje za kosu su jesenji hit – izaberi svoju i pripremi se za lavinu komplimenata.

Ako si u fazonu da menjaš nešto, ali ne znaš šta – kosa je uvek dobar početak. Jesen je pravo vreme da osvežiš svoj izgled, a ove boje su toliko moćne da će ti i nepoznate žene u redu za hleb reći: “Izvini, gde si se farbala?”

Bakrena karamela – toplina koja greje i lice i dušu

Ova nijansa je kao jesenji zalazak sunca – topla, zlatna, ali sa primesama bakra koje daju dubinu. Idealna je za svetliji ten, ali uz dobar toning može da izgleda fantastično i na tamnijoj koži. Plus: izgleda skupo, a ne mora da bude.

Čokoladni mahagoni – za one koje žele da budu primećene, ali ne napadne

Ova boja je kao dobra kafa – tamna, bogata, ali sa crvenkastim podtonom koji se vidi tek kad sunce padne na kosu. Savršena za žene koje žele promenu, ali ne žele da se odreknu ozbiljnosti. Frizeri kažu da je najtraženija nijansa ove sezone.

Zlatni med – za one koje žele da zablistaju bez previše drame

Ako ti treba boja koja osvežava lice, ali ne vrišti “farbala sam se juče”, zlatni med je tvoj izbor. Daje prirodan sjaj, lako se održava i izgleda kao da si se upravo vratila sa vikenda u Provansi.

Dimljeni lila – za hrabre koje žele da se igraju

Ova boja nije za svakoga, ali ako si raspoložena za eksperiment, dimljeni lila je pun pogodak. Nije previše ljubičasta, više kao sivi ton sa lila refleksijom. Na svetlu izgleda futuristički, a u zatvorenom – elegantno i misteriozno.

Saveti za održavanje boje

Bez obzira koju nijansu izabereš, ne zaboravi da koristiš šampon bez sulfata, da izbegavaš prečesto pranje i da se družiš sa maskama za kosu kao da su ti najbolje drugarice. Boja traje duže, a kosa ti zahvaljuje.

Farbanje nije samo estetska odluka – to je emotivni reset. Kad izađeš iz salona sa bojom koja ti “leži”, kao da si skinula teret sa ramena. Zato, ne biraj boju samo da bude u trendu – biraj onu koja ti daje osećaj da si ponovo ti.

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com