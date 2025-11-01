Jednom je Nives Celzijus pokušala da sakrije grudi, ali nije uspela! Sve se vidi!

Nives Celzijus pokušala da sakrije grudi, ali nije uspela. Telo je prekrila ogromnim buketom.Na fotografiji, koju je objavila na svom Instagram profilu, potpuno je gola i telo je prekrila XXL buketom.
Hrvatska pevačica, spisateljica i voditeljka Nives Celzijus (43) objavama na društvenim mrežama redovno mami uzdahe svojih pratioca.
Skoro svaka objava je u provokativnim modnim kombinacijama. Ovog puta skinula je sve sa sebe i telo je prekrila velikim buketom s ružama.
„Moj cvećar je bolji od tvog cvećara“, napisala je u opisu fotografije.
Slika je izazvala niz komentara:
„Možda pređem u cvećare, ko zna“,
„Blago tvom cvećaru“,
„Jesi li ga takva dočekala“, pitali su.
Neki su komentarisali da je papir transparentan i da joj se mogu da vide grudi.
Pratite Krstaricu na www.krstarica.com