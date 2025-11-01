Jednom je Nives Celzijus pokušala da sakrije grudi, ali nije uspela! Sve se vidi!

Nives Celzijus pokušala da sakrije grudi, ali zamalo, nije uspela. Sve je skinula sa sebe, a telo je prekrila ogromnim buketom.

Hrvatska pevačica, spisateljica i voditeljka Nives Celzijus (43) objavama na društvenim mrežama redovno mami uzdahe svojih pratioca.

Skoro svaka objava je u provokativnim modnim kombinacijama. Ovog puta skinula je sve sa sebe i telo je prekrila velikim buketom s ružama.

„Moj cvećar je bolji od tvog cvećara“, napisala je u opisu fotografije.

Slika je izazvala niz komentara:

„Možda pređem u cvećare, ko zna“,

„Blago tvom cvećaru“,

„Jesi li ga takva dočekala“, pitali su.

Neki su komentarisali da je papir transparentan i da joj se mogu da vide grudi.

