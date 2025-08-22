Kako i zašto su žene počele da uklanjaju dlake sa tela: Odraz ženstvenosti ili kontrolisanje kroz istoriju

Žene širom sveta navele su da to što ne moraju da se briju ili depiliraju voskom kao jednu od najvećih prednosti socijalne izolacije tokom pandemije. A zašto bi to želele? Obično je bolno, skupo, neprijatno i/ili oduzima mnogo vremena. Ali mnoge osećaju da moraju, ili, još češće, mnoge misle da je brijanje izbor koji aktivno prave, kada su u stvarnosti decenije društvenih pritisaka oblikovale ove takozvane izbore.

Mnoge žene počinju sa uklanjanjem dlaka u mladim godinama, ali malo ko zna kako ili zašto je ta pomama uopšte počela. Tokom godina, dlake na telu su oblikovale rodnu dinamiku, označavale klasu, definisale ženstvenost i kontrolisale žene kroz sramotu, ali sada se sve to menja. U nastavku pročitajte kako je uklanjanje dlaka počelo, kako se proširilo i kako se danas osporava.

Počinje još u kamenom dobu

Uklanjanje dlaka bilo je prisutno, iako ne istaknuto, kroz drevni Egipat, Grčku i Rimsko carstvo. Koristili bi školjke, pčelinji vosak i razne druge depilatore kao način da telo održe čistim.

Pokazatelj klase

Stari Rimljani su takođe povezivali glatku, bezdlaku kožu sa klasom i čistoćom. I to nije bilo ograničeno samo na žene!

Na Bliskom istoku, kao i u Istočnoj i Južnoj Aziji, trending (u kojem se tanka nit udvostručuje, zatim uvija i previja preko neželjenih dlačica, čupajući ih na nivou folikula) korišćen je na celom licu, osim na jednom delu…

Spojene obrve

Spojene obrve su zapravo smatrane privlačnim za oba pola, pa su čak bile naglašene ranim verzijama ajlajnera.

Zrelo doba i brak

U Persiji, uklanjanje dlačica i oblikovanje obrva označavali su da je žena odrasla osoba koja će se udati.

Izmene linije kose u srednjem veku

Od katoličkih žena u srednjem veku se očekivalo da puštaju kosu kao oblik ženstvenosti, ali i da je skrivaju u javnosti. Još jedna zanimljiva činjenica: dame iz 14. veka bi čupale liniju kose unazad kako bi svojim licima dale ovalniji oblik.

Uklanjanje obrva je bilo moderno

Zahvaljujući Elizabeti I, koja je došla na vlast 1558. godine, uklanjanje obrva je postalo moderno.

Do kraja 18. veka uklanjanje dlaka nije bilo neophodno.

Evropske i Amerikanke još uvek nisu bile prisiljene da uklanjaju dlake, iako su, kada je Žak Pere izumeo prvi bezbednosni brijač za muškarce 1760. godine, neke žene navodno koristile.

Tada se pojavio Darvin…

Savremena ideja o tome da su dlake na telu neprivlačne navodno seže do knjige Čarlsa Darvina „Poreklo čoveka“ iz 1871. godine, prema delu Rebeke Hercig „Iščupano: Istorija uklanjanja dlaka“.

Prema Hercig, Darvinova čuvena teorija je povezivala dlake na telu sa primitivnim i manje razvijenim oblicima naših predaka, a on je obrnuto povezao manje dlaka na telu sa evolucijom i seksualnom privlačnošću.

Naučni „stručnjaci“ 19. veka su se pridružili

Počeli su da povezuju dlakavost – skoro uvek na ženskim telima, a ne na muškim – sa bolestima, ludilom, seksualnom inverzijom i drugim strašnim konotacijama, dodajući prvi ogromni sloj društvenog pritiska.

Način kontrole uspona žena u društvu

Hercig je primetio da je navođenje žena da misle da moraju biti ćelave da bi bile vredne pažnje oblik „rodne društvene kontrole“ nad ulogom žena u društvu. Bio je to rani heteronormativni način kontrole njihovih tela kroz sramotu.

Kompanije i marketing su se uključili

Godine 1915, Harpers Bazar je bio prvi ženski časopis koji je pokrenuo kampanju o „neophodnosti“ uklanjanja dlačica ispod pazuha, a Žilet je lansirao svoj prvi brijač za žene, koji, kako su tvrdili njihovi oglasi, „rešava jedan neugodan lični problem“.

Onda se moda promenila

U prvim decenijama 20. veka, haljine bez rukava, kraći rubovi i nestašica najlonskih čarapa tokom Drugog svetskog rata dodatno su popularizovali uklanjanje dlačica ispod pazuha i nogu u SAD.

Uvođenje bikinija

Uži donji deo kupaćeg kostima uveden je u SAD krajem 1940-ih, što je podstaklo kompanije i potrošače da se fokusiraju na šišanje i oblikovanje svojih donjih regiona.

Naglašena je seksualna privlačnost

Pedesetih godina 20. veka, kada je Plejboj debitovao, glatko obrijane, oskudno odevene žene povezivale su bezdlakost sa seksipilom, a do 1964. godine, navodno je 98% američkih žena starosti od 15 do 44 godine redovno brijalo noge.

Vosak trake i lasersko uklanjanje dlačica

Noviji metodi uklanjanja dlačica pojavili su se otprilike u isto vreme, ali je prvi proces laserskog uklanjanja dlačica ubrzo napušten zbog štetnih efekata na kožu, pre nego što je ponovo uveden decenijama kasnije.

Zatim je došao drugi talas feminizma

Zajedno sa širenjem hipi kulture, drugi talas feminizma 60-ih i 70-ih godina odbacio je uklanjanje dlaka. Za mnoge žene, dlake na telu postale su simbol borbe za jednakost.

Pornografija i pop kultura

Metoda „prodaje seksa“ bila je u punom jeku u pop kulturi, a rastuća popularnost metoda depilacije voskom i pornografije značila je da su ljudi počeli da budu prilično kreativni i egzibicionistički nastrojeni prema svojim stidnim dlakama.

Brazilka

Godine 1987, sedam sestara iz Brazila otvorilo je salon u Njujorku koji je nudio takozvanu „brazilsku“ depilaciju voskom, koja podrazumeva uklanjanje svih genitalnih dlaka. Poznate ličnosti poput Naomi Kembel počele su da to rade, a mase su ubrzo sledile.

Uklanjanje stidnih dlaka nije bilo toliko popularno na Istoku

U mnogim delovima Azije, uklanjanje ili šišanje stidnih dlaka još uvek nije toliko uobičajeno kao na Zapadu. U stvari, u Koreji su se stidne dlake smatrale znakom plodnosti i seksualnog zdravlja, a sredinom 2010-ih objavljeno je da su neke Korejke podvrgnute transplantaciji stidnih dlaka kako bi dodale dodatnu kosu.

Na Zapadu je uklanjanje dlaka postalo „prirodno“

Uklanjanje dlaka je počelo da postaje sinonim za čistoću, a prirodne dlake suprotno. „Gruba“ konotacija dlaka na telu pokazala se toliko jakom da su ljudi smatrali da je korišćenje novije, neprirodne tehnologije poput elektrolize, pulsirajuće svetlosti i naprednije laserske tehnologije bolja alternativa.

Savršena suprotnost od čistoće

Ova ideja čistoće potiče od gađenja, stida i neprijateljstva koje su žene naučene da osećaju kada vide dlake na telu, ali u stvarnosti, većina praksi uklanjanja dlaka ima tendenciju da stvori mogućnosti za ogrebotine i infekcije.

Homofobija i heteroseksizam

Koncept da muškarci briju ili žene puštaju dlake, suprotno od onoga što je društvo ranije očekivalo, uskoro je postao implikacija „kvirosti“, dodatno pojačavajući heteronormativne društvene pritiske ko treba šta da radi sa svojim dlakama na telu.

Feminizam četvrtog talasa

U 2010-im, dublja svest o ograničenjima koja okružuju ženska tela, kao i o feminizmu, polu i seksualnosti, podstakla je mlađu grupu žena da se suprotstavi.

Poznate ličnosti i uticajne ličnosti se menjaju

Influenseri i poznate ličnosti počeli su da objavljuju više fotografija sa dlakama na telu, pa čak je i Harpers Bazar zatvorio krug i objavio manekenku Emili Ratajkovski sa neobrijanim pazuhom.

Žene shvataju svoju moć na male načine kao što je odbijanje uklanjanja dlaka, a dlake na telu su brzo postale sredstvo za revoluciju, aktivizam i društvene promene.

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com