Kako žene manipulišu muškarcima?

Već smo pisali o tome kako muškarci manipulišu ženama, kako bi trebalo da izgrade svoj sistem manipulacije, gde su žene najranjivije i najlakše za manipulaciju…

Sada ćemo se osvrnuti na ženske veštine manipulacije muškarcima. Možda nisu pametnije, ali lukavije žene svakako jesu. Dok trepnu, muškarci su upali u onu istu zamku – mrežu – koju su spremali i pleli za žene. Evo i kako…

„Neke žene se bolje snalaze sa muškarcima, za razliku od većine. Tema gde treba da delimo iskustva i otvoreno pričamo kako ko manipulise sa muškarcima. Ono što je najbitnije jeste da su oni toga svesni, ali prosto vole, tako da ne treba da mislimo da njima otkrivamo neke tajne koje su nepoznate, prosto da pomognemo mlađim ženama, sa manjim iskustvom, šta i kako bi trebalo da rade ili da izgrade svoj sistem manipulacije.

Dakle, razmenjivanje iskustva.

Pa da krenem.

Opšte je poznato da su muškarci najranjiviji ako žena koristi druge muškarce da dođe do onoga koga hoće. Sujeta je kod muškaraca čudo.

I ako će javno govoriti da je koketa, svaki muškarac želi da bude baš taj koji će neosvojivu da osvoji.

Potreba da budu posebni, na prestolu, čini ih veoma ranjivim. Iznenadna pažnja kod muškaraca praćena je uvek mislima, ima koliko hoće muškaraca oko sebe, a meni poklanja osobitu paznju, koja ne sme da bude preterana, već odmerena, sa stilom.

Tako se dolazi do njegove izdvojenosti i uvlačenje u paukovu mrežu. Ovo su malo komplikovaniji slučajevi, ali ako je dobra prilika, treba se potruditi. Obično padnu za 7 dana. Naravno da ćete za tih sedam dana da koketirate i muvate se sa drugima, ali on to neće znati jer su uglavnom za takve stvari muškarci slepi.

Jedan primer manipulacije, a ima ih puno. Sada vaše iskustvo.“ (Maarijaa89)

