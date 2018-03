Klimatske promene više utiču na žene nego na muškarce, evo i zašto

Žene su više nego muškarci izložene klimatskim promenama, pokazuju studije Ujedinjenih nacija. Podaci UN pokazuju da 80 odsto osoba raseljenih zbog klimatskih promena čine žene.

S obzirom da su one primarno te koje brinu za hranu i grejanje, to ih čini ranjivijima u situacijama kada dođe do perioda poplava i suša.

U Pariskom sporazumu iz 2015. godine navedeno je da su žene nesrazmerno pogođene u odnosu na muškarce.

U centralnoj Africi gde je 90 odsto jezera Čad nestalo, grupe nomada su posebno rizična grupa, pa žene moraju mnogo više da hodaju u potrazi za vodom.

„Tokom perioda suše muškarci idu u gradove… ostvljajući žene da paze na porodice“, izjavio je za BBC njuz koordinator Saveza domorodačkih žena i ljudi Čada (AFPAT) Hindou Omarou Ibrahim.

Kako su sušne sezone sve duže, žene sve teže uspevaju da nahrane i obezbede porodice bez podrške i postaju sve ranjivije, istakao je Ibrahim.

(Tanjug)