Kosa raste kao luda: Dodajte sastojak od 50 dinara u šampon i videćete razliku već posle prvog pranja

Zaboravite skupe tretmane! Ricinusovo ulje za kosu je tajna koju frizeri kriju. Kosa raste kao iz vode, a košta samo 50 dinara.

Tajna bujne grive koja ne košta bogatstvo je ricinusovo ulje za kosu. Dodajte samo nekoliko kapi u svoj običan šampon i gledajte kako vlasi postaju jače. Nema čekanja mesecima, razlika u volumenu se oseća pod prstima odmah.

Koliko puta ste stajali pred ogledalom i očajavali zbog tankih pramenova koji beživotno vise? Bacate pare na hemiju koja samo maskira problem, a rešenje vam je pred nosom. Naše bake nisu imale skupe maske, a imale su pletenice debele kao ruka. Zašto? Zato što su znale šta radi posao, a šta je šarena laža.

Zašto baš ricinusovo ulje za kosu?

Prestanite da verujete reklamama koje vam prodaju maglu u skupim bočicama. Ovo ulje je gusto, lepljivo i moćno, baš onako kako priroda nalaže. Ono ne mazi vašu kosu, ono je tera da raste.

Evo šta se dešava kada ga koristite:

Cirkulacija divlja: Koren dlake dobija šok terapiju kiseonikom.

Koren dlake dobija šok terapiju kiseonikom. Nema opadanja: Dlaka se drži za glavu kao da joj život zavisi od toga.

Dlaka se drži za glavu kao da joj život zavisi od toga. Sjaj kao staklo: Mat izgled nestaje posle prvog ispiranja.

Mat izgled nestaje posle prvog ispiranja. Nula dinara štete: Ne sadrži silikone koji guše teme.

Recept koji apotekari kriju

Ne treba vam nikakva nauka, samo običan šampon od koprive i ricinusovo ulje za kosu. U litarski šampon sipajte bočicu ulja od 50 mililitara. Dobro promućkajte pre svakog pranja jer je ulje teško i pada na dno. To je sva mudrost. Ovo je sirotinjski trik koji daje kraljevske rezultate.

Greške koje svi prave

Mnogi odustanu jer ne znaju caku. Ako stavite ulje direktno na suvu kosu, teško se ispire i kosa deluje masno. Zato je mešanje sa šamponom spas. Tako dobijate negu pri svakom pranju, a kosa ostaje lepršava. Ne dozvolite da vas mrzi da promućkate bocu.

Caka koja zlata vredi

Želite da pojačate efekat? Zagrejte peškir na radijatoru dok perete kosu. Kada nanesete šampon sa uljem, umotajte glavu tim toplim peškirom na pet minuta pre ispiranja. Toplota otvara pore i ricinusovo ulje za kosu prodire dublje nego bilo koji skupi serum.

Nema lepšeg osećaja nego kad prođete rukom kroz kosu, a ona puna, teška i zdrava. Ovaj trik nije samo ušteda, to je dokaz da priroda uvek pobeđuje hemiju. Ne čekajte ponedeljak, trk u apoteku i iznenadite svoje vlasište već večeras. Koga je sramota da prizna da koristi jeftine trikove kad mu kosa izgleda kao milion dolara?

