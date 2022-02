Mnoge žene ovo rade, a OPASNO je!

Danas je u trendu nošenje uskih farmerki, ali retko koja devojka zna da one nikako nisu zdrave.

Svako naprezanje koje dovodi do toga da vam stomak bude fizički uvučen tako što ćete zategnuti trbušne mišiće, ili tako što ćete staviti pojas, može uticati na vaše telo i biti mnogo štetnije od samog osećaja nelagodnosti.

Ekspert za probleme sa karlicom Stefani Tejlor kaže da navika uvlačenja stomaka verovatno dolazi do osećaja potrebe da izgledate mršavije i da imate ravan stomak. Ovo je potpuno logično jer smo decenijama izloženi masovnoj promociji fitnes trenera i poznatih ličnosti koje naglašavaju prednosti zatezanja.

– Uvlačenje stomaka i stezanje abdomena može izgledati potpuno normalno s obzirom na to koliko žena to radi, ali ako to radite predugo, može imati fizičke i mentalne uticaje – kaže Stefani.

Takođe je objasnila da nošenje preuskih farmerki ne utiče samo na stezanje trbušnih mišića, već i na karlicu. Ako previše stežete stomak, pritisak se pomera na dno karlice. To može dovesti do potencijalne inkontinencije mokraćne bešike i prolapsa karličnih organa.

Vaša plića takođe mogu da budu pogođena, jer je sve u vašem srednjem regionu pomereno nagore – što onda otežava i dublje disanje, ograničavajući nivo kiseonika u krvi.

– Mogli biste da završite sa neprijatnim bolom i leđima, vratu, ramenima i kukovima. Dugo angažovanje trbušnjaka tokom hodanja ili stajanja može da promeni mehaniku vašeg tela, stavljajući dodatno opterećenje na zglobove i mišiće kako bi nadoknadilo nedostatak podrške sužene dijafragme.

– Kada se dijafragma ne spušta nadole (kao što bi treblo) u vaš stomak – dišući u donji deo trupa – onda napreže vrat dok pokušava da nadoknati nedostatak daha. Ovo igra kritičnu ulogu u bolovima u vratu i ramenima. Vaši trbušnjaci se takođe mogu toliko naviknuti na angažovanje da postaju manje osetljivi na to, ograničavajući sposobnost vašeg tela da vidi poboljšanja od vežbi koje ciljaju tu mišićnu grupu.

Lekari dodaju da to nije od pomoći ni za mentalno zdravlje, jer ako se po navici “uvučete” i onda uspete da se otpustite, može se javiti osećaj da ne izgledate dobro i da se stvori začarani krug. Ona je savetovala da treba da se oblačite prateći oblik svog tela.

