Možete dobiti sve što želite: Kako da postanete kraljice manipulacije

Veća plata, ruža od gospodina Savršenog ili pomoć kod zamornih excel-tabela? Sve što želiš, možeš da dobiješ pomoću ove tri čarobne formule. Možda… Određenim gestom možeš sagovornika da podstakneš da dobiješ šta želiš. Do ispunjenja želja postoji i kraći put.

Dok se neko danima, nedeljama ili mesecima naporno trudi da postigne nešto, veštim „manipulatorkama“ to uspeva za tren oka i bez grča na licu.

Čarobna rečenica

Prema istraživanjima, postoji jedna čarobna rečenica nakon koje se znatno povećava mogućnost pozitivnog odgovora. Ako započneš rečenicu sa „Sigurno ćeš reći NE, ali…“, podbošćeš muški ponos i velika je verovatnoća da će on odgovoriti sa DA. Tačnije, tvrde istraživanja, verovatnoća za pozitivan odgovor raste za 14 posto. Dakle, sledeći put kad tražiš povišicu, reci šefu: „Verovatno ćete reći ne, ali ja bih rado imala dvostruko veću platu.“ Jedino budi sigurna da sedi dok mu to govoriš…

Uvek lepo klimaj

Ljudi se nesvesno oponašaju. Pazi na to što tvoj sagovornik radi ako stalno prolaziš prstima kroz kosu. Pre ili kasnije će i on to uraditi. Taj se fenomen može lepo iskoristiti pa jednostavno puno klimaj glavom za vreme razgovora. Tvoj sagovornik će to oponašati. Sve još možeš naglasiti tako da za vreme razgovora često govoriš nešto na šta će svi dati potvrdan odgovor. Jednostavnije je zadržati tok misli nego ga promeniti. Dakle, ako ti je neko često potvrdno odgovarao, biće mu teško da odjednom protivureči.

Pametni egoista deluje nesebično

Koncept je pomalo mafijaški, ali dobro funkcioniše, a kao drugo – nikome ne škodi. Ako neko u svakodnevici deluje kao altruista, ima debeli plus na svom karmičkom računu pa će mu biti lakše da dobije protivuslugu od nekog drugog. Osim što dobri ljudi obično imaju dobre ljude oko sebe, retko ko će odbiti anđela koji uvek pomaže. Oprez: ne pali kod totalnih idiota koji iskorišćavaju dobre ljude. Ali, oni ti i tako neće pomoći. Dakle, brzo ih se reši!

