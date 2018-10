Muškarci priznali: frizura i šminka nisu nam bitne, ali ove sitnice jesu

Ne opterećujte se time da li ste našminkane ili vam je kosa savršena, jer momci primećuju samo ove stvari na vama!

Bez obzira na to što mislite da bi vas vaš muškarac trebalo da vas voli takve kakve jeste, sigurno vam je stalo i do toga šta on misli o vašem izgledu i šta voli, a šta mu smeta. Sasvim je prirodno da žene žele da muškarcima izgledaju privlačno, pa je totalbeauty.com napravio malo istraživanje o tome šta muškarci zaista primećuju na ženama kada je nega u pitanju i evo do kakvih se saznanja došlo.

Ne morate mnogo da brinete zbog svojih noktiju

Žena bi trebalo da sređuje svoje nokte ako će se zbog toga ona osećati bolje i seksepilnije, ali, osim ako nokti nisu pogrickani, prljavi, ako nema gljivica na njima i ako lak nije drečavozeleni – muškarci neće preterano obraćati pažnju na nokte.

Kosa treba da bude mirišljava

Nije toliko važna frizura koliko to da je kosa mirisna i čista.

Ne preterujte sa šminkom

Imati masku na licu od šminke muškarcima nije privlačno i zato budite umerene kada nanosite šminku. Malo sjaja na usnama i maskara – sasvim je dovoljno, smatraju oni. Posebno pripazite na količinu pudera.

Lakše malo sa parfemom

Muškarci obožavaju kada žena lepo miriše, ali to ne znači da treba da isprazni pola bočice parfema u jednom mahu. Parfem ne bi trebalo da se oseti dok se muškarac ne približi ženi i njenom vratu.

Koža treba da bude mekana

Negovana koža na ženskom telu nešto je što muškarci jednostavno vole, ali neće preterano da skeniraju svaki deo ženskog tela da bi se uverili da li je urađen piling i da li je krema nanesena na svaki milimetar kože.

Veštačke trepavice – samo za posebne prilike

Lepo je videti naglašene oči, ali ne treba preterivati sa predugim i smešnim trepavicama. Veštačke trepavice preporučuju se samo za posebne prilike.

Sjaj za usne je najsigurniji

Ako je u pitanju večernji izlazak, naravno da ruž dolazi u obzir, ali u dnevnim varijantama sasvim je nepotreban. Radije se držite sjaja za usne.

Ne opterećujte se zbog mitesera na licu

Iako su žene uverene da muškarac primećuje svaki miteser na njihovom licu, muškarci tvrde da to nije tako i da žene ne bi trebalo da se toliko brinu zbog takvih stvari.

Brijte noge i pazuhe

Nije potrebno da ogulite svaki deo tela, važno je da su noge i pazusi bez dlaka, a što se tiče intimnih delova – važno je da su održavani.

Uredne obrve su poželjne

Muškarci neće primetiti da li ste detaljno počupale obrve ili ne, primetiće samo ako su neuredne ili zastrašujućeg oblika.