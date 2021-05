Na osnovu ovih 5 stvari muškarci odlučuju da li ste “materijal” za vezu

Da li ste se nekad zapitali da li ste dobar “materijal” za ozbiljnu vezu?

Kada upoznate osobu muškog pola, šta je to što vas u njegovim očima pratvara u pogodnu osobu koju bi želeo kraj sebe na duže staze? Nema sumnje u to dobar deo muške populacije veštinu u kuhinji smatra ključnom za ostvarenje veze, dok drugi deo kraj sebe želi devojku za kojom se svi okreću. Međutim, da to nije sve i da ne razmišljaju svi muškarci tako isključivo, otkrivamo vam u redovima koji slede. Saznajte koji su to kriterijumi koje muškarci u svojim glavama stavljaju pred devojke, bez njihovog znanja.

ŽENA MORA SEBE DA VOLI

Muškarci se slažu u jednom, a to je da žena mora da pokaže ljubav prema sebi, da bi oni mogli da je vole. Voleti sebe naravno ne znači biti arogantan i gledati druge sa visine, već znati kako na pravi način pokazati samopouzdanje i vlasitu vrednost.

ŽENA KOJA IMA DOBAR ODNOS SA PORODICOM

Žena koja ima dobar odnos sa članovima svoje porodice se smatra osobom koja ulaže vreme i strpljenje u izgradnju datih veza. Samim tim muškarac smatra da će se na isti način odnositi i u pogledu njihove veze. Posmatranjem ljubavi koju pruža svojim roditeljima, braći i sestrama, muškarac o svojoj izabranici stiče potpunije mišljenje.

ŽENA KOJA ZNA DA PRUŽI PODRŠKU

Muškarci će uvek pre odabrati ženu koja je prosečno lepa ali zna kako da im pruži podršku kada im je najpotrebnija u odnosu na onu koja od svega ima samo svoju lepotu. Niko ko ozbiljno planira da započne ljubavnu vezu ne želi da gubi svoje vreme na nekog ko će nestati čim stvari postanu teške.

ŽENA KOJA ZNA DA PRIHVATI KOMPLIMENT

Iako deluje kao mala i trivijalna stvar, ispostavilo se da je muškarcima itekako važno da žena zna da prihvati komoliment. Ovo se u velikoj meri razlikuje od žene koja traži pažnju i čezne za komplimentima, jer je ona nesigurna u sebe a to u startu sugeriše da će veza biti neslavna.

ŽENA KOJA ZNA DA OPROSTI ALI I DA SE DRŽI ONOG ŠTO KAŽE

Veliki broj muškaraca izrazito poštovanje gaji prema ženama koje znaju da oproste, ali i da se drže onoga što kažu. Čak i ako je neverstvo u pitanju, ako je žena spremna da oprosti, njen stav po pitanju netolerancije iste greške je onaj koji je kvalifikuje na listu poželjnih “materijala za vezu”.

