Nauka otkriva zašto žene obožavaju da kolutaju očima

Kolutanje očima nije gest kojim se služe isključivo žene, ali je nauka objasnila zbog čega dame obožavaju da to rade.

– Žensko prevrtanje očima je delom evolutivna strategija – objašnjava doktorka Trejsi Vilankort, koja je 2013. godine sprovela istraživanje i dokazala da je ovo ponašanje poput urođenog tika, i to zato što to i jeste.

Žene su tokom evolucije prikrivale svoju agresiju više od muškaraca, koristeći tzv. indirektnu agresiju, koja uključuje i ‘kritikovanje izgleda konkurencije, širenje tračeva, i isključenje iz društva’. Ali takođe i kolutanje očima. A sve to da bi tokom evolucije preživele. To konkretno znači da su se muškarci sa neprijateljima i konkurencijom obračunavali fizički, često u borbi, a žene su birale manje rizične veštine.

Psiholog Lisa Damur je u članku za Njujork Tajms objasnila i zbog čega svaka tinejdžerka po nekoliko puta dnevno zakoluta očima. Po njoj je to jedini način da ‘potlačena mlada devojka’ izrazi svoju želju za samostalnošću. – Ako prevrće očima dok sklanja sudove, tinejdžerka vam stavlja do znanja da je ona nezavisna država koja za sada popušta pod regionalnom vlašću – izjavila je doktorka. To u prevodu znači da će skloniti sudove, ali tek kada roditeljima pokaže svoj stav o tome.