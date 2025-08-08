Ne, nije sve u tehnici: Šta žene zaista žele, a retko dobiju od muškaraca

Žene ne traže savršenog muškarca, već onog koji ume da bude prisutan, iskren i emotivno dostupan.

Muškarci često misle da je dovoljno da „odrade“ stvari kako treba – da kupe poklon, pošalju poruku, obave razgovor. Ali ono što žene zaista žele ne meri se u gestovima, već u prisustvu. U osećaju da su viđene, saslušane i voljene – ne samo kada je zgodno, već i kada je teško.

Emocionalna prisutnost je važnija od savršenog ponašanja

Nije stvar u tome da muškarac zna sve trikove iz priručnika za veze. Žene ne traže tehniku, već autentičnost. Da neko zaista bude tu – ne samo fizički, već i emotivno. Da ne odgovara automatski, već da pita „Kako si stvarno?“ i da sačeka odgovor.

Sitnice koje znače mnogo

Ponekad je dovoljno da je neko tu dok ćutiš. Da ne rešava problem, već da te zagrli. Da ne prebacuje, već razume. Žene ne traže savršenog muškarca – traže onog koji ume da bude prisutan, iskren i nežan kad je najpotrebnije.

Zašto to retko dobijaju?

Zato što se mnogi muškarci plaše emocija – svojih i tuđih. Uče da budu jaki, da ne pokazuju slabost, da „ne komplikuju“. A upravo to komplikuje sve. Jer prava bliskost ne dolazi iz snage, već iz ranjivosti.

Vreme je da prestanemo da merimo ljubav po gestovima – po tome da li su kupili poklon, poslali poruku ili rekli „volim te“ kad se to očekuje. Nama treba neko ko je stvarno tu. Da nas vidi, da nas čuje, da ne beži kad emocije postanu teške. Ne tražimo savršene muškarce, već one koji umeju da budu prisutni, ranjivi, iskreni. Da ne glume vezu, već da je žive. Jer ljubav nije lista zadataka – to je osećaj da nismo same.

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com