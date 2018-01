Odgajila je 14-oro dece i bila muza slikara Dalija

Kao kćerka glumice Morin O’Saliven i reditelja Džona Faroua, Miju Farou (72) su od rođenja odgajali sa velikim glumačkim ambicijama. Karijeru je počela kao tinejdžerka prihvatajući razne angažmane kao model. Slikaru Salvadoru Daliju, sa kojim je bila u platonskoj vezi, bila je muza.

– Ručali smo na krilima leptira i obilazili Njujork sa sakupljačima smeća, ali seks je smatrao previše nasilnim, baš kao i tuširanje – odgovorila je na šuškanja o navodnoj ljubavnoj vezi sa slavnim slikarom.

Proslavila se ulogom u „Gradiću Peyton“, prvoj američkoj sapunici u udarnom vremenu i tako privukla pažnju 30 godina starijeg Frenka Sinatre, kom postaje treća žena sa samo 21. godinom. Njihov brak nije potrajao ni dve godine. Sinatra je toliko kontrolisao da je počeo da se upliće u njenu glumačku karijeru te je upravo na njegov nagovor Mia napustila poznatu seriju. Kako nije htela da odustane od uloge u “Rozmarinoj bebi” da bi glumila s njim u “Detektivu”, na filmskom setu su joj uručili papire za razvod.

– Frenk je bio ljubav mog života, ali ja sam bila previše nezrela za vezu i puna ambicija – govorila bi kad su je ispitivali o vezi s velikom zvezdom. Sa Sinatrom je ostala u dobrim odnosima do njegove smrti, a taj joj je film doneo svetsku slavu i nominaciju za Zlatni globus. Drugi put se udala za poznatog dirigenta Andrea Previna ali i taj se brak raspao jer je očijukala sa njegovim prijateljima.

– Želim veliku karijeru, velikog čoveka i veliki život. Moraš razmišljati na takav način kako bi to i ostvario. Jednostavno ne mogu da podnesem anonimnost – rekla je.

Najduže je ipak bila sa Vudijem Alenom (82) sa kojim je u 80-im i početkom 90-ih snimila čak 13 filmova. Tokom njihove veze Alen je uživao da piše uloge za Miju jer je smatrao da su je svi podcenjivali uprkos neizmernom glumačkom talentu. Upravo je tako nastao film “Broadvejski Deni Rouz” jer je Mia oduvek želela da glumi Italijanku, a Budi joj je tu želju i ostvario. Ulogama u “Purpurnoj ruži Kaira”, “Zločinima i prekršajima”, “Danima radija” i “Njujorškim pričama” svoju je karijeru nepovratno vezala uz Alena, ali posle je ostvarila zapažene uloge i u filmovima “The Omen”, “Dark Horse” i serijalu Luka Besona o Arturu.

Prva je američka glumica koja je postala članicom prestižne britanske glumačke družine, Royal Shakespeare Company, a manje je poznato da je odbila ulogu u filmu “Čovek zvani Hrabrost” sa Džonom Vejnom zbog koje i danas žali. Tokom aktivizma i borbe za prava dece susrela se sa mnogim slučajevima na koje nije mogla da ostane ravnodušna pa je tako usvojila desetoro dece. Uz troje biološke dece sa Previnom i jednim iz veze sa Alenom Mia je bila majka 14-oro dece.

– Nikad nisam mislila da ću ih imati toliko. Mislila sam imati jedno dijete, eventualno dvoje, a odmah sam dobila blizance. Osjećam se ispunjeno dok se brinem za svoju djecu i posvajam onu s posebnim potrebama – otvorila se u jednom od brojnih intervjua. Nažalost, troje je umrlo jer su pri posvajanju bila u teškom zdravstvenom stanju.

Za nju su se oduvijek vezali skandali no najveći je sigurno bio onaj kad su početkom 90-ih u stanu Woodyja Allena pronašli fotografije obnažene Soon Yi, posvojene kćeri Mije i Previna, dok je još bila u vezi s Allenom. Otad su Soon Yi i Woody Allen javno u vezi, poslije i u braku.

Dok je trajala borba za skrbništvom nad njihovom posvojenom djecom, izbio je još jedan skandal. Posvojena kći Dylan optužila je Woodyja za seksualno zlostavljanje, optužbe su odbačene, psihijatar je naveo mogućnost da je upravo Mia uputila kćer Dylan na javno blaćenje slavnog redatelja pa je ona dobila skrbništvo nad njihovom djecom. U to vrijeme još je završavala snimanje posljednjeg filma s Woodyjem “Muževi i žene”.

Iako je snimila 40-ak filmova, Farou je zadnjih 20 godina napravila pauzu od glumačke karijere i postala aktivistkinja koja se bori za prava dece i izbeglica u ratom pogođenim područjima Afrike.

Skandali nisu prestali da je prate. Njen usvojeni sin iz Indije Tadeus bolovao je od cerebralne paralize i pre dve godine oduzeo je sebi život pucavši pištoljem u grudi, a Ronan, rođen u vezi sa Alenom, objavio je fotografije kojima insinuira da mu je otac zapravo Sinatra.

– On se uvek i stalno vraćao k meni. Mi nikad nismo skroz raskinuli – time je potvrdila da su se afere sa Sinatrom nastavile i nakon raspada njihovog braka, ali očinstvo nikad nije utvrđeno DNK testom.

Nakon svega što je preživela, Miju ni danas optimizam ne napušta: – U životu gubiš i trebalo bi da gubiš dostojanstvenije… i, naravno, uživati u svemu između.