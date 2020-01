Odrekla se gaćica i oduševila se: Ovo su sjajni razlozi da odbacite veš

Novinarka Kerolin Steber odlučila je da sprovede jedan eksperiment i proveri šta će se dogoditi ako neko vreme ne bude nosila gaćice. Svoje iskustvo opisala je za časopis „Bustle“.

1. Prozračnije je

Donje rublje, posebno ako je proizvedeno od sintetičkog materijala, sprečava strujanje vazduha oko genitalija pa nije loše pustiti da ženski polni organ nesputano diše s vremena na vreme.

2. Ne zadržavaju se bakterije

Ako volite da nosite tange, bilo bi dobro da ipak malo razmislite o tome, jer one omogućavaju lak prenos bakterija iz analnog u vaginalno područje, upozorava stručnjak za seksualno zdravlje Sindi Baršop. Brine li vas da će se drugačije gaćice nazirati ispod odeće, radije, onda, nemojte uopšte nositi rublje.

3. Infekcije brže prolaze

Ako vas muče gljivične infekcije, lakše ćete ih se rešiti ako se odreknete gaćica.

– Tako dopuštate intimnom području da diše, a to je važno, jer se ne nakuplja vlaga koja uzrokuje gljivične infekcije i iritaciju kože – savetuje Bišop.

4. Nema trenja tokom vežbanja

Vlaga se u donjem rublju skuplja i tokom redovnih dnevnih aktivnosti, a za vreme vežbanja skuplja se još više. Ako trenirate bez gaćica, manje je trenja između kože i tkanine pa tako možete izbeći iritaciju kože i osip. Za sve one koji će se ipak osećati bolje ako između najintimnijih delova i odeće za vežbanje postoji pregrada, Steber napominje da je bitno da se prevuku odmah nakon treninga.

5. Odmor od hemikalija

Ne razmišljamo često o tome, ali hemikalije iz sredstva za pranje rublja ostaju na tkanini i mogu izazvati iritaciju kože. Međutim, gaćice, istovremeno, štite genitalije od druge odeće koja može biti gruba za osetljivu kožu ili sadrži hemikalije koje će vas iritirati.

6. Bolji seksualni život

Odbacite li gaćice, mogli biste se zbog toga osećati nevaljalo i seksepilnije, a to će svakako progodovati vašem seksualnom životu. Međutim, to će funkcioniati samo ako se zaista tako osećate. Radite li to samo da udovoljite partnerovim željama, verovatno će vam samo biti neprijatno.

7. Osećaćete se prijatnije

Donje rublje često se gužva tokom nošenja i zavlači u nezgodna mesta, navodi Steber. Ako se to i vama događa, osećaćete se mnogo prijatnije ako ga odbacite, zaključila je.