„Ona ti je žena, a ne služavka“: Nijedna dama ne bi trebala da radi ovo za svog muža

Biti dobra žena ne znači biti lični asistent, domaćica ili emocionalni terapeut.

Ipak, mnoge žene se osećaju pod pritiskom da za svoje muževe rade stvari koje prevazilaze ljubav i partnerstvo.

Zdrav brak se zasniva na međusobnom poštovanju, a ne na tihim žrtvama. Ako ste se ikada osećali obaveznim da svoje potrebe stavite na poslednje mesto, možda je vreme da ponovo razmislite šta zaista dugujete svom partneru da uradi.

1. Kuvanje svakog obroka kao domaćica iz 50-tih godina – Vi ste njegova žena, a ne lični kuvar. Ako volite da kuvate, odlično! Ali ako ste umorni, zauzeti ili jednostavno niste raspoloženi, i to je u redu. Odrasla osoba može pripremiti sendvič ili naručiti dostavu. Zajednička odgovornost za obroke donosi ravnotežu i manje stresa u dom.

2. Intima kada niste raspoloženi – Vaše telo pripada vama i niko – uključujući vašeg muža – nema pravo na njega bez vašeg pristanka. Prava intimnost zasniva se na vezi, a ne na posvećenosti, i uvek bi trebalo da bude nešto što oboje želite.

3. Preuzimanje svih obaveza u kući – Brak nije posao jedne osobe. Ako živite zajedno, trebalo bi da zajedno brinete i o domaćinstvu. Čak i ako ne radite van kuće, zaslužujete odmor. Ako je sposoban da vodi posao ili da popravlja automobil, može i da stavi sudove u mašinu za veš.

4. Vi ste njegov emotivni terapeut – Podrška je važna, ali vi niste njegov terapeut. Ako on stalno stavlja svoje frustracije i stres na vas i ne radi na sebi, to nije zdrava komunikacija. Ohrabrite ga da zatraži pomoć od prijatelja, profesionalca ili da vodi dnevnik umesto da krivi vas.

5. Oblačenje po njegovim željama – Vaš stil, vaše telo – vaš izbor. Ako više voli određeni izgled, to je u redu, ali ne bi trebalo da diktira kako se oblačite. Prava ljubav se ne zasniva na spoljašnjem izgledu, već na prihvatanju osobe kakva jeste.

6. Nošenje mentalnog tereta braka – Sećanje na sve važne datume, organizovanje doma i planiranje obaveza ne bi trebalo da budu isključivo vaša odgovornost. Brak je partnerstvo, a ne upravljanje životom.

7. Brzo opraštanje bez promena – Izvinjenja bez promene ne znače ništa. Ako vaš muž očekuje da mu automatski oprostite sve dok ponavljate iste greške, to nije ljubav – to je manipulacija. Poštovanje se pokazuje delima, a ne samo rečima.

8. Odbacivanje svojih snova zbog njega – Vaši ciljevi i ambicije su jednako važni kao i njegovi. Brak treba da bude podrška jedno drugom, a ne da žrtvujete svoje snove da biste podržali njegove.

9. Održavanje veze u životu– Ako ste uvek vi koji planirate sastanke, inicirate razgovore i pokušavate da održite bliskost, to nije fer. Brak je timski rad i obe strane moraju da ulože napor.

10. Prećutkivanje problema – Ćutanje radi mira nije isto što i srećan brak. Imate pravo da izrazite svoje mišljenje i postavite granice. Ako vas partner smatra „teškom“ jer izražavate svoja osećanja, to je znak neravnoteže u vezi.

11. Ona je glavna, on samo pomaže – Roditeljstvo je zajednička odgovornost. Ako imate decu, on nije „pomagač“, već jednako odgovoran roditelj. Dete nije samo vaša briga, već i njegova.

12. Dobro je, a nije – Ne morate da glumite sreću samo da biste održali izgled skladnog braka. Vaša osećanja su važna i imate pravo da progovorite kada nešto nije u redu.

13. Zadovoljavate se manjim nego što zaslužujete – Ako stalno žrtvujete sopstvenu sreću da biste ga usrećili, nešto nije u redu. Ljubav ne bi trebalo da znači odricanje od sopstvene vrednosti. Pravi partner će vas poštovati i ceniti ne očekujući da se žrtvujete za njega.

(24sata.hr)

