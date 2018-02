Kako prepoznati i izbeći agresivne udavače!

„Agresivne udavače (traktat)

1. Uvod

Savremen način života i sve veća otuđenost među ljudima dovela je do stvaranja jedne nove vrste Homo Sapiensa, takozvane agresivne udavače. Ovaj traktat je samo pokušaj da se upozna i čitaocima bliže opiše ta pojava.

2. Pojmovi i definicije

Udavača – osoba ženskog pola (isključivo) koja nema muža.

Dakle: neudata, razvedena (tradicionalni izraz: raspuštena), ili udovica. Starost je nebitna. Od prve mladosti do pozne starosti.

Agresivna udavača – udavača u životnoj dobi od 25 do 32 godine života (+/- 2 god). Takođe: udavača čije su se sve drugarice već udale.

3. Rasprostanjenost

Agresivne udavače sreću se uglavnom u sredinama gde savremen način života nije u potpunosti nadvladao tradicionalne oblike zasnivanja porodice.

Dakle: zemlje Mediterana, Istočna Evropa, Srednja Evropa, Balkan, neke zemlje Zapadne Evrope, Južna Amerika, delovi Severne Amerike.

Mada, oprez nikad nije na odmet, nenadano se sreću i u Kanadi, Australiji pa i u Švedskoj. Neki primerci su primećeni čak i u dalekoj i hladnoj Finskoj.

4. Cilj agresivne udavače

Da se uda. (Tačka) Ništa više, ništa manje. Samo to i ništa više.

Upravo ova koncentrisanost agresive udavače na jedan jedini cilj u životu objašnjava prilično veliki procenat uspešnosti u ostvarivanju svojih težnji.

5. Predmet ostvarenja cilja

Muškarac. (Latinski: Homo sapiens, male). Starost nije bitna. Poželjno je da je neoženjen, ali burma na ruci nije oganičavajući faktor. Najpoželjniji predmet je naivan muškarac od 1 do 5 godina stariji od same udavače. (U daljem tekstu: mladi majmun).

Uspešnost mladog majmuna u poslu, omiljenost u društvu, povoljna finansijska situacija, rešeno stambeno pitanje, prijatna spoljašnost i drugi slični faktori ističu mladog majmuna isped ostalih na lestvici poželjnih predmeta za ostvarivanje cilja agresivne udavače.

6. Kako je prepoznati

Agresivna udavača ima veliku moć mimikrije. Teško ćeš je prepoznati. Na prvi pogled izgleda kako sasvim obična i smerna devojka. Ipak pažljivom posmatraču neke pojedinosti neće promaći.

a) Svakog muškarca dugo i znalački premerava.

b) Nepogrešivo prepozna mladog majmuna u gomili drugih muškaraca.

c) Najagresivnija je u društvu drugih agresivnih udavača.

d) Rečima pokušava da sakrije svoj cilj u životu. Negativno se izražava o udaji, porodici, deci. Na primer:

– Nisam luda da se sada, u 29. godni, života udam. (Taman posla.)

– Meni brak ne pada na pamet. (Ma jok!)

– Ima vremena, izrodiću ja decu jednog dana. Sada mi to nije prioritet u životu. (Aha. Pričaj mi malo o tome)

– Ja stvarno ne razmišljam o udaji. Ali stvarno! (Ma važi)

U principu, što je rečitija da ne želi da se uda, to se više odaje. Sledeće reči (ovo dobro zapamti) sigurno odaju agresivnu udavaču:

– Najviše mrzim seljančure koje nemaju drugi cilj u životu nego da se udaju pošto-poto. (logično je da ih mrzi, jer takve su joj najveći takmaci)

e) Retko, ali sasvim sasvim retko, u trenutcima pomućenog razuma, ili pod dejstvom velike količine alkohola, agresivna udavača otvori dušu (ako je ima) i kaže: „Hoću bre da se udam, da rodim decu.“ Ipak, nemoj da računaš da ćeš ovo čuti. Verovatnoća je jedan prema milion.

Ovde se mora napomenuti i sledeća činjenica: mali je korak od smerne devojke do udavače, a još manji od udavače do agresivne udavače! Zato, oprez.

7. Kako se odbraniti?

Znam, dragi čitaoče, da si sa nestrpljenjem očekivao konkretne i sveobuhvatne savete, ali na žalost, takvi ne postoje. Ipak, u savremenoj teoriji postoje neke opisane smernice kojih bi muškarac trebao da se pridržava (a posebno mladi majmun) ne bi li izbegao zamku, klopku, mrežu, mišolovku i ostale alate agresivne udavače.

a) Izbegavati ženske osobe u rizičnim godinama. (Poglavlje 2.)

b) Pobeći glavom bez obzira na svaki, ma i najmanji nagoveštaj koji otkriva agresivnu udavaču. (Poglavlje 6.)

c) Svojim ponašenjem truditi se da iz kategorije poželjan mladi majmun pređeš u kategoriju običan mladi majmun, ili još bolje u kategoriju muškarac. Dakle, neodgovorno ponašanje, lenjost, rasipništvo…

d) Prezervativ. Uvek. Bez izuzetka. Obavezno. Ako od aresivne udavače čuješ reči: „Dragi, sada su mi neplodni dani, možemo i bez prezervativa !“ znaj da je upravo u danima ovulacije, gde i onaj 0,001 procenat neefikasnosti prezervativa može skupo da te košta.

Mala digresija: trudna agresivna udavača svoj konačni i pobednički pohod na muškarca počinje rečima: „Ja ću ovo dete da rodim, a ti mi uopšte ne trebaš. Nemoj više da mi se javljaš, ne dolazi, ne želim da čujem za tebe.“

8. Epilog

Ovaj traktat nema nameru da se predstavi kao konačan i sveobuhvatan dokument.

Molim svakog dobronamernog čitaoca da napiše svoj komentar, dodatak, ispravku. Sve sugestije su dobrodošle, i ja ću ih rado uvrstiti u naredno izdanje.“ (Milojko Vasic)

