Ova 4 ženska imena fatalna su za muškarce: Imaju “X” faktor kojem niko ne može da odoli

Zvuči neverovatno, ali žene koja imaju određena imena „osuđene“ su da budu okružene suprotnim polom, njima pažnje ne nedostaje, naprotiv.

One, inače, imaju samo jednu nedoumicu u životu, a to je koga će od silnih udvarača odabrati, piše Mondo.

Svi znamo da se svako ime može svesti na brojeve, a niz brojeva nosi određeni kod, poruku i sudbinu, napominju numerolozi. Oni su izdvojili četiri imena koja imaju najjači ljubavni pečat.

Marija

Već u ranoj mladosti Marije bi trebalo da se naviknu na pažnju suprotnog pola. Muškarci bukvalno trče za njima, dok im druge devojke zavide. Šta je tako privlačno na njima? Najveći adut im je vedrina, optimizam i iskreni osmeh. Marija uvek lako uspostavlja kontakte i rado prihvata nova poznanstva, ali ne pušta svakog u svoj uži krug. Svesni toga, muškarci ih još više žele.

Dijana

Ona ima prirodnu i raskošnu lepotu. Dijana lako osvaja muškarce. Po pravilu su estete, a priroda im je pomalo neobična i nedokučiva. Nisu tako retke situacije da se odjednom odluče da odu na put sa 100 evra u novčaniku, da obuku najsvečaniju haljinu i u njoj izvedu psa u šetnju… Hrabrost i ekscentričnost ovih devojaka jednostavno tera muškarce da daju sve od sebe da im se približe.

Jana

Jane su po pravilu zavodnice. Uvek energične, vesele i šarmantne, ove žene na prvi pogled plene pažnju muškaraca. Vlasnice ovog imena imaju mnogo poznanika, a većina ih je potajno zaljubljena u njih. Na sve načine pokušavaju da pridobiju njihovu pažnju i obično, barem nakratko, u tome i uspevaju. Jane su prilično zaljubljive prirode i često vrlo lakoverne. Pravi muškarac pokušaće da je zaštiti od svih mogućih nevolja.

Margareta

One se uvek izdvajaju od drugih žena. Njihova neverovatna harizma, u kombinaciji s jedinstvenim izgledom, fascinira muškarce i bukvalno ih tera da se bore za njihovu naklonost. Žene koje imaju ime Margareta obično su nezavisne, uvek imaju svoje mišljenje kojeg se drže bez obzira na sve. Odlične su domaćice koje održavaju kuću čistom, izvrsne kuvarice, a uz voljenog muškarca se pretvaraju u najnežniju, ali i najzavodljiviju ženu.

Žene koje se ovako zovu nikada neće biti same!

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com