Ovakve žene muškarci nikada ne ostavljaju: Nije stvar u izgledu, već u jednoj osobini

Zaboravite skupe krpice i dijete. Žene koje muškarci ne ostavljaju imaju tajnu moć koja nema cenu. Otkrijte šta je važnije od lepote.

Mislite da su presudne duge noge ili savršena frizura? Grdno se varate, jer žene koje muškarci ne ostavljaju pružaju partneru nešto mnogo ređe – apsolutni mir.

Istina je surova, ali jednostavna: muškarac će otići od misice ako mu stvara tenziju, a ostaće sa onom pored koje diše punim plućima. Dok se vi opterećujete borama, prava igra se odvija na sasvim drugom terenu.

Generacijama nas uče pogrešno. Bacate pare na kozmetiku, znojite se u teretani, a on zapravo traži luku u koju će se skloniti od životnih oluja. Naše bake su to znale, a mi smo zaboravili.

Zašto su žene koje muškarci ne ostavljaju uvek u prednosti?

Ako mislite da možete da ga zadržite dramom i kontrolom, ispašćete naivni. Muškarac beži od pritiska glavom bez obzira, a vi ostajete sami sa svojim ‘pravilima’.

Evo šta zapravo radi posao, crno na belo:

Ne gušite ga pitanjima: Kad uđe u kuću, on želi tišinu, ne raport. Pustite ga da se ‘resetuje’ petnaest minuta i gledajte kako sam dolazi vama.

Imate svoj život: Najprivlačnija žena je ona koja ne čeka pored telefona. Budite zauzete svojim hobijem, to mu diže interesovanje do plafona.

Smeh umesto pridike: Umesto da zvocate za čarape, okrenite na šalu. Humor briše stres trenutno i vezuje ga za vas jače od bilo kog izgleda.

Podrška, a ne kritika: Kad mu je teško, budite stena. Osećaj da mu neko čuva leđa je ono što nijedan muškarac ne napušta.

Caka koju psiholozi naplaćuju

Postoji jedan trik koji zlata vredi, a ne košta ni dinara. Zove se ‘efekat ogledala’.

Kada on podigne glas, vi ga spustite. Kada je on nervozan, vi budite onaj smireni centar sveta. To nije slabost, to je vrhunska manipulacija mirom na koju padaju i najtvrđi orasi. Probajte ovo već danas i posmatrajte kako se dinamika menja u sekundi.

Žene koje muškarci ne ostavljaju znaju da lepota bledi, a osećaj sigurnosti ostaje zauvek. Da li smete da rizikujete i probate ovaj pristup, ili ćete nastaviti po starom dok on ne ode tamo gde je mirnije? Pišite nam u komentarima da li se slažete ili mislite da je ovo samo muška propaganda!

