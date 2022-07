Podmladiće vas i za deceniju: Najbolje frizure za dame preko 50 godina (foto)

Zrele godine donose nekoliko prednosti, a jedna od njih je da se trendovi frizura ne menjaju toliko dramatično kao u mlađim danima.

Postoji nekoliko univerzalnih pravila uz koja ne možete pogrešiti. Jedno od njih je da što više godina imate, vaša kosa bi trebalo da bude kraća. Jedan od razloga je to što se kosa s godinama stanjuje, gubi sjaj pa može biti suva i beživotna. Ako to nije vaš slučaj, slobodno puštajte i kosu do pola leđa.

Damama u zrelim godinama preporučuje se da odaberu kratke, asimetrične frizure ili kosu ošišaju do brade ili ramena. Asimetrične šiške su odličan izbor jer prikrivaju izražene bore na čelu i mogu vas podmladiti. Ipak, ako imate izuzetno retku kosu, one nisu pravi izbor.

Što se boje kose tiče, ženama u 50-im pristaju skoro sve svetlije nijanse: plava, boja meda, bakarna, svetlo smeđa, pa čak i narandžasta. Tamnije nijanse istaći će sve nedostatke na vašem licu zato njih izbegavajte, a posebno ako imate svetliji ten.

Kratke dečačke frizure mogu učiniti da izgledate mlađe, kao i poluduga, asimetrično ošišana kosa. Ako imate nešto dužu kosu, blage kovrdže će vam izvrsno pristajati, a uz to će ublažiti vaše crte lica. Kod podignute kose, punđa ili rep trebao bi da budu opušteni, s nešto više volumena.

Ako ste u potrazi za savršenom frizurom koja će biti prikladna vašim godinama, obradovaće vas to da ne morate mnogo eksperimentisati kako biste pronašli vašu idealnu frizuru. Donosimo vam nekoliko prijedloga frizura za dame u zrelim godinama:

