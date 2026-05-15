Proslavio je 102. rođendan i dve stvari nikad nije radio: ‘Ovu hranu sam celog života zaobilazio

Ovo su saveti za dug život od čoveka koji je dočekao 102. rođendan bistrog uma i odličnog zdravlja. Pogledajte šta nikad nije stavio u usta.

Najjednostavniji saveti za dug život često dolaze od onih koji su pregazili vek na svojim nogama. Australijanac Brajan Beri proslavio je 6. februara 102. rođendan i podelio dve navike koje nikada nije imao.

Nikada nije probao alkohol ni cigarete

Brajana zovu „superstarcem“ zbog bistrine uma i vitalnosti u dubokoj starosti. Nakon proslave rođendana gostovao je u emisiji „Sunrise“ i rekao da tajna nije ni u skupim dodacima ni u čudotvornim namirnicama.

Njegov recept za dugovečnost svodi se na dva izbora.

Nikada nije popio kap alkohola. Nikada nije zapalio cigaretu. „To su stvari koje nikad nisu prišle mojim ustima“, kratko je objasnio.

Tu hranu i piće je celog života zaobilazio i, kako tvrdi, to je presudno uticalo na njegovo zdravlje.

„Kao dečak nikada nisam mislio da ću doživeti 102 godine“, priznao je. „Ko uopšte razmišlja o tome da će doživeti 102?“

Ranih dvadesetih godina prošlog veka, kada je rođen, prosečan vek bio je znatno kraći. Mnogi nisu doživeli ni pedesetu, a stoti rođendan smatrao se gotovo nezamislivim.

Kako doživeti stotu po rečima stručnjaka

Naučnici koji proučavaju demenciju ističu da je Brajanov način života gotovo udžbenički primer zdravog starenja.

Među ključnim faktorima izdvajaju nekoliko stvari:

redovna fizička aktivnost i kretanje na svežem vazduhu

bogat društveni život i razgovori sa porodicom

potpuno izbegavanje cigareta i prekomernog pića

osećaj svrhe i želja da se pomogne drugima

očuvanje radoznalosti i mentalne aktivnosti

Istraživači iz Centra za zdravo starenje mozga dodaju da je pozitivan stav imao podjednako važnu ulogu. Brajan se ne ljuti, ne drami i ne nosi teret jučerašnjeg dana u sutra.

Jutarnji ritual koji menja sve

Na pitanje šta mu prvo padne na pamet kada otvori oči, otkrio je svoju malu tajnu. „Svakog jutra kažem sebi: ‘Brajane, dobio si još jedan dan. Hvala Bogu'“, ispričao je.

Taj minut zahvalnosti, tvrde psiholozi, podiže raspoloženje i smanjuje hronični stres. A baš stres je tihi neprijatelj koji ubrzava starenje ćelija.

Današnji svet ga iznenađuje

Brajan kaže da je svet danas potpuno drugačiji od onog u kojem je odrastao. „Deca danas nemaju poštovanja“, dodao je. „Moj otac bi me povukao za uho da nisam majci otvorio vrata ili ustao starijoj gospođi u tramvaju.“

Lepo ponašanje se, prema njegovim rečima, podrazumevalo i učilo u kući.

Njegovi saveti za dug život nisu revolucionarni. Nisu skupi. Ne zahtevaju nikakve čudotvorne dodatke. Sve se svodi na disciplinu, čistu glavu i zahvalnost koja postaje prvi obrok dana.

