Najbolja tehnika za farbanje kose: Briše godine sa lica, a izrastak se bukvalno ne vidi mesecima

Senčenje korena kose je tajna mladolikosti koja vas oslobađa robovanja frizeru. Zaboravite na vidljiv izrastak mesecima - pročitajte kako.

Svi znamo onaj osećaj kada tek ofarbana kosa izgleda savršeno, ali već posle dve nedelje ona oštra linija izrastka počinje da kvari utisak. Mislite da je rešenje u češćem farbanju? Grešite. Senčenje korena kose je tehnika koja nas je spasila od bacanja novca i konstantnog stresa oko frizure. Nakon godina eksperimentisanja sa raznim metodama, shvatila sam da tajna nije u skupoj farbi, već u načinu na koji je nanosite. Najbolji deo? Ova metoda se lako izvodi u vašem kupatilu, a rezultati traju mesecima.

Šta je senčenje korena kose?

Senčenje korena kose je tehnika nanošenja tamnije nijanse farbe isključivo na prvih par centimetara od temena, uz blago stapanje sa svetlijom dužinom. Ovim postupkom se stvara privid prirodne dubine, a oštra linija izrastka postaje nevidljiva kako kosa raste.

Zašto ova tehnika briše godine sa lica?

Jednolična boja kose dodaje godine i čini ten bledim. Bez prirodnih prelaza i odsjaja, kosa deluje veštački, a lice gubi neophodnu svežinu. Kada primenite senčenje korena kose, tamniji koren stvara prirodan okvir oko lica, ističe oči i daje kosi volumen. To je onaj „sun-kissed“ efekat koji viđate na deci – koren je uvek za nijansu tamniji od krajeva. Vraćanjem tog kontrasta, vizuelno vraćate vreme unazad.

Evo kako da to uradite same, korak po korak:

Izaberite pravu nijansu: Kupite farbu koja je za jednu do dve nijanse tamnija od vaše trenutne dužine, a poklapa se sa vašom prirodnom bojom.

Precizno nanošenje: Nanesite farbu samo na 2-3 centimetra korena. Nemojte prelaziti tu granicu.

Ključni trik – „blendanje“: Nakon nanošenja, uzmite češalj sa širokim zupcima i lagano povucite boju nadole za još jedan centimetar. Ovo briše oštre prelaze.

Vreme delovanja: Držite boju onoliko koliko piše na uputstvu, ali pratite stanje u ogledalu.

Najčešća greška koju sve žene prave

Isprobala sam ovo na desetine načina i shvatila gde leži problem. Većina žena u želji da pokrije sedi izrastak, povuče tamnu boju previše nisko, skoro do polovine uha. Nemojte to raditi. Farbanje izrastka na ovaj način zahteva minimalizam. Ako preterate sa tamnom bojom, izgubićete efekat svežine i dobiti efekat „kacige“. Cilj je meki prelaz, a ne blokovi boja.

Ova metoda vam omogućava da između dva farbanja prođe i do tri, četiri meseca. Prirodan izgled kose se zadržava jer, kako vaša kosa raste, novi izrastak se stapa sa onim što ste osenčili. Nema više one panične potrebe da zakažete frizera čim vidite milimetar svoje prirodne boje. Takođe, kosa vam je zdravija jer ne tretirate cele vlasi hemikalijama svakog meseca.

Kakva su vaša iskustva sa farbanjem kod kuće – da li ste nekada slučajno dobili tamniji koren i shvatili da vam bolje stoji?

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com