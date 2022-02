Šta se dešava sa telom ako torbu stalno nosite na 1 ramenu

Istraživanje je pokazalo da je nekim ženama torba bila teška čak 9 kilograma

Svi najčešće konstantno nosimo torbu na jednom ramenu, što može da izazove brojne zdravstvene tegobe.

Pogotovo ako je torba koju nosite svaki dan preteška.

Od problema sa ramenima, bolovima u vratu, do drugih zdravstvenih tegoba, koji se moraju pravilno tretirati.

Dešava se da dešnjaci biraju levu stranu kako bi dominantnom rukom lakše iz tašne izvukli šta im je potrebno, a nekada biraju onu stranu koja im je “jača” – dakle, levoruki levu, a dešnjaci desnu.

Sasvim retko se dešava da zamenimo rame na kojem ćemo nositi teret. Međutim, ono što vama deluje sasvim prirodno, zapravo može biti veoma štetno po zdravlje.

Spušteno jedno rame

Na ramenu na kojem nosite torbu dolazi do prenaprezanja mišića, zbog čega mogu nastati problemi sa ramenima. Jedan od njih je spušteno rame koje može biti malo ispod drugog ramena. Ovaj problem se javlja kao posledica loših navika, telo prihvata pogrešne obrasce koje mu svakodnevno namećemo i odgovara na svoj način.

Kada se dugo zadržavamo u takvom položaju, telo ga prihvata kao prirodan, mišići se sa jedne strane skraćuju, dok sa druge postaju slabiji. U mišićima koji se skraćuju nastaju bolne tačke koje skraćuju mišić i stvaraju bolove. Bol koji stvaraju bolne tečke često ne osećamo dok ih ne dodirnemo, zato nekada masaže mogu biti jako bolne i neprijatne.

U najvećem broju slučajeva bolne tačke zbog kojih je jedno rame niže nalaze se sa iste strane tela. Da biste uspešno rešili ovaj problem, potrebno je da radite opuštanje bolnih tačaka u ovim mišićima uz istezanje mišića i izvođenje korektivnih vežbi.

Učestale glavobolje

Kod nošenja teških torbi na jednom ramenu, jedna od nuspojava je bol u glavi. Razlog je u tome što su mišići ramena i vrata prisiljeni da nose težinu, a njihovo grčenje dovodi do učestalih glavobolja koje ometaju normalno funkcionisanje.

Kako da budete sigurni da je nošenje teške torbe na jednom ramenu uzrok vaše glavobolje? Jednostavno, ako je torba teža od 4 kilograma, najverovatnije je to dovelo do aktiviranja bola u glavi. Neretko su bolovi locirani na jednoj strani glave, a to je ona strana na kojoj inače nosite torbu (desno rame – desni deo glave).

Bolovi u donjem delu leđa

Fizioterapeut Semi Margo izvela je eksperiment sa ženama u dobi između 21 i 55 godina čije su torbe težile tri, ali i do čak devet kilograma!

To je zaista veliki svakodnevni teret koji je povezan sa bolovima u donjem delu leđa. Razlog leži u tome što torbu nosimo na jednoj strani i automatski naprežemo donji deo tela koji nije naviknut na takav tip tereta.

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.