Tajna koju kriju influenseri: 3 profesionalna trika uz koje ćete na svakoj slici izgledati 5 kilograma mršavije

Otkrijte kako da izgledajte mršavije na slikama bez dijete. Ova tri jednostavna trika koriste svi modeli, a rezultat se vidi odmah!

Želite da izgledate mršavije na slikama? Tajna leži u pravilnom uglu snimanja i svesnom položaju vašeg tela prema izvoru svetlosti. Blagi okret kukova i spuštena ramena momentalno brišu vizuelni višak kilograma sa svake fotografije.

Fotogeničnost je veština manipulacije perspektivom kojom se ističu vrline, a skrivaju nedostaci figure.

Koliko puta ste se razočarali kada vidite sliku sa letovanja ili proslave? Osećaj da kamera dodaje deset kilograma nije samo mit, već optička realnost lošeg poziranja. Naši urednici su testirali ove metode i garantuju da razlika postaje vidljiva istog trenutka.

Kako da uvek izgledajte mršavije na slikama?

Stručnjaci za fotografiju tvrde da većina ljudi pravi istu grešku stojeći pravo ispred objektiva. To telo čini širim i vizuelno ravnim, bez ikakve definicije struka. Primenite ova tri pravila i rezultati će vas oduševiti.

1. Magični ugao od 45 stepeni

Nikada ne stojte ramenima direktno okrenuti ka kameri jer to vizuelno širi vašu figuru. Okrenite se blago u stranu, otprilike za 45 stepeni u odnosu na fotografa.

Prebacite težinu na zadnju nogu kako biste izdužili telo.

Prednju nogu blago savijte u kolenu prema unutra.

Ovaj položaj automatski sužava vaš struk i bokove.

2. Tehnika „kornjače“ za lice

Podbradak je čest neprijatelj dobrih fotografija, čak i kod veoma vitkih osoba. Da biste to izbegli i postigli da izgledajte mršavije na slikama, koristite tehniku modela.

Gurnite lice blago ka napred, kao kornjača koja izlazi iz oklopa.

Zatim lagano spustite bradu nadole.

Ovo zateže kožu vrata i definiše vašu donju vilicu.

3. Ruke nikada uz telo

Kada pritisnete ruke čvrsto uz torzo, one se spljošte i izgledaju znatno deblje nego što jesu. Takođe, time skrivate struk i stvarate blok efekat gornjeg dela tela.

Odvojite laktove od struka barem nekoliko centimetara.

Stavite ruku na bok ili je opustite u krilu.

Tako stvarate „prozore“ koji naglašavaju vašu figuru.

Zašto je važan položaj jezika

Postoji još jedna tajna koju retko ko pominje, a pravi ogromnu razliku na portretima. Zalepite jezik za gornje nepce dok se smejete za kameru. Ovo automatski zateže mišiće ispod brade i sprečava pojavu podbratka.

Ne dozvolite da loš ugao pokvari vaše uspomene sa dragim ljudima. Isprobajte ove savete već danas i uverite se u njihovu moć.

Da li i vi imate neki provereni trik za savršenu sliku koji nismo pomenuli?

